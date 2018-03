La casa del diavolo 2: Rob Zombie conferma il via alle riprese di Devil's Rejects 2

Di Pietro Ferraro mercoledì 14 marzo 2018

Rob Zombie ha finalmente confermato via Instagram il via alle riprese e titolo ufficiale del sequel The Devil's Rejects 2.

Finalmente è ufficiale, dopo mesi di voci Rob Zombie ha confermato non solo un sequel de La casa del diavolo (The Devil's Rejects), ma ha rivelato anche il titolo ufficiale 3 From Hell e di aver già iniziato le riprese. Il musicista e regista horror non ha offerto ulteriori dettagli, ma su Instagram è stata condivisa una nuova immagine e un messaggio che conferma le riprese in corso



È tutto vero! Primo giorno di riprese di Three From Hell! L'omicidio e la pazzia continuano. #robzombie #sherimoonzombie #billmoseley #thedevilsrejects"

Il sequel dovrebbe riportare sul grande schermo il famigerato Clan Firefly, una famiglia omicida introdotta nel cult La casa dei 1000 corpi del 2003, un sentito ed efferato omaggio al classico Non aprite quella porta con quell'inconfondibile tocco anni '70 che contraddistingue il lavoro di Zombie.

La casa del diavolo nel corso degli anni si è guadagnato un seguito di culto incassando alla sua uscita 19 milioni di dollari da un budget di 7 milioni. La trama di questo iperviolento road-movie dal sapore western seguiva le gesta di tre membri della famiglia Firefly durante un viaggio a base di crimini e violenze, braccati da uno sceriffo in cerca di vendetta che aveva perso il fratello nel massacro del primo film.

La casa del diavolo si è concluso con la morte dei tre protagonisti, con Otis, Baby e Spaulding Firefly lanciatisi a bordo di un auto contro un posto di blocco della polizia, finendo crivellati di colpi mentre alla radio suonavano i Lynyrd Skynyrd. Nonostante ciò il post conferma che almeno Sheri Moon Zombie (Baby) e Bill Moseley (Otis) saranno nel sequel, mentre il post non cita l'attore Sid Haig (Spaulding). Con queste premesse o il film sarà un prequel oppure Zombie ha inserito un qualche elemento sovrannaturale come un biglietto di andata e ritorno direttamente dall'inferno come suggerisce il titolo.

Prima del via alle riprese ufficiale ci sono state notizie di trattative in corso di Zombie con Saban Films e Lionsgate per riuscire ad ottenere una distribuzione limitata nelle sale del nuovo progetto del regista, come avvenuto per il precedente 31, ma al momento non è noto se un qualche accordo sia stato siglato o meno.











Un post condiviso da RobZombieofficial (@robzombieofficial) in data: Mar 13, 2018 at 11:47 PDT

Fonte: Movieweb