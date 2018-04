Loro 2: trailer del film su Berlusconi di Paolo Sorrentino

Di Pietro Ferraro giovedì 26 aprile 2018

Loro 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Paolo Sorrentino nei cinema italiani dal 10 maggio 2018.

Con Loro 1 che ha appena debuttato nei cinema, Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer di Loro 2, nei cinema dal 10 maggio, seconda parte del film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi.

Accanto a Toni Servillo, protagonista del film, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Ugo Pagliai, Ricky Memphis, Fabrizio Bentivoglio e Max Tortora.

"Loro" ambisce altresì a raccontare alcuni italiani, nuovi e antichi al contempo...Questi italiani, ai miei occhi, contengono una contraddizione: sono prevedibili ma indecifrabili. Una contraddizione che è un mistero. Un mistero nostrano di cui il film prova a occuparsi, senza emettere giudizi. Mosso solo da una volontà di comprendere, e adottando un tono che oggi, giustamente, viene considerato rivoluzionario. Il tono della tenerezza. Ma ecco che appare un altro italiano. Silvio Berlusconi. Così come l’ho immaginato. Il racconto dell’uomo, innanzitutto, e in modo solo marginale del politico. Paolo Sorrentino

Il cast è completato da Roberto De Francesco, Dario Cantarelli, Anna Bonaiuto, Giovanni Esposito, Euridice Axen, Lorenzo Gioielli, Alice Pagani, Caroline Tillette, Mattia Sbragia, Milvia Marigliano e con Roberto Herlitzka.

"Loro" è stato scritto da Sorrentino con Umberto Contarello.Luca Bigazzi firma la fotografia, Cristiano Travaglioli il montaggio, Lele Marchitelli le musiche, Stefania Cella la scenografia, Carlo Poggioli i costumi. I film sono prodotti da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri.





Universal Pictures ha reso disponibili due prime clip con scene tratte dal film Loro 1 di Paolo Sorrentino che debutta nei cinema oggi 24 aprile, con una seconda parte, Loro 2, in arrivo nei cinema il 10 maggio.

Il regista Paolo Sorrentino inserisce la trama di Loro in un preciso contesto temporale, ma ribadisce che il film è un mix di fatti verosimili e frutto dell'immaginazione.

Loro, diviso in due parti, è un racconto di finzione, in costume, che narra di fatti verosimili o inventati, in Italia, tra il 2006 e il 2010. Attraverso una composita costellazione di personaggi, Loro ambisce a tratteggiare, per squarci o intuizioni, un momento storico definitivamente chiuso che, in una visione molto sintetica delle cose, potrebbe definirsi amorale, decadente, ma straordinariamente vitale. E Loro ambisce altresì a raccontare alcuni italiani, nuovi e antichi al contempo. Anime di un purgatorio immaginario e moderno che stabiliscono, sulla base di spin te eterogenee quali ambizione, ammirazione, innamoramento, interesse, tornaconto personale, di provare a ruotare intorno a una sorta di paradiso in carne e ossa: un uomo di nome Silvio Berlusconi.

Sorrentino nel film vuol raccontare il Berlusconi "uomo" più che il politico, un Berlusconi spesso immaginato / idealizzato nel bene e nel male nel suo duplice ruolo di leader politico e personaggio ingombrante.

Silvio Berlusconi. Così come l’ho immaginato. Il racconto dell’uomo, innanzitutto, e in modo solo marginale del politico. Si potrebbe obiettare che si sa molto non solo del politico, ma anche dell’uomo. Io ne dubito. Un uomo è, per quanto mi riguarda, il risultato dei suoi sentimenti più che la somma biografica dei fatti. Quindi, all’interno di questa storia, la scelta dei fatti da raccontare non segue un principio di rilevanza dettata dalla cronaca di quei giorni, ma insegue unicamente il fine di provare a scavare, a tentoni, nella coscienza dell’uomo. Dunque, quali sono i sentimenti che muovono le giornate di Silvio Berlusconi in quegli anni? Quali le emozioni, le paure, le delusioni di quest’uomo nell’affrontare eventi che sembrano montagne? Questo, per me, è un altro mistero di cui si occupa il film.





Universal Pictures ha reso disponibili nuove immagini ufficiali di Loro 1, l'atteso e chiacchieratissimo film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi che debutta nelle sale italiane oggi martedì 24 aprile. Il film sarà seguito da una secondo parte, dal titolo Loro 2, che sarà nei cinema italiani dal prossimo 10 maggio.

Accanto a Toni Servillo, protagonista del film, troviamo Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio, Roberto De Francesco, Dario Cantarelli, Anna Bonaiuto, Giovanni Esposito, Ugo Pagliai, Ricky Memphis, Alice Pagani, Caroline Tillette, Iaia Forte, Duccio Camerini, Yann Gael, con l'amichevole partecipazione di Michela Cescon e con Roberto Herlitzka.





Dopo un primo breve teaser trailer rilasciato un paio di settimane fa, Universal Pictures ha reso disponibile un secondo trailer di Loro 1, il nuovo film di di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi che uscirà nelle sale italiane martedì 24 aprile.

Il numero "1" del nuovo trailer, che è accompagnato dalle note del classico Malafemmena di Totò, preannuncia un progetto diviso in due parti con il secondo film Loro 2 annunciato in uscita per il 10 maggio.

Accanto a Toni Servillo, protagonista del film, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smut niak, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio, Roberto De Francesco, Dario Cantarelli, Anna Bonaiuto, Giovanni Esposito, Ugo Pagliai, Ricky Memphis, Lorenzo Gioielli, Alice Pagani, Caroline Tillette, Elena Cotta, Iaia Forte, Duccio Camerini, Yann Gael, Mattia Sbragia, Max Tortora, Milvia Marigliano,con l'amichevole partecipazione di Michela Cescon e con Roberto Herlitzka.

I due film sono diretti da Paolo Sorrentino e scritti insieme a Umberto Contarello. Luca Bigazzi firma la fotografia, Cristiano Travaglioli il montaggio, Lele Marchitelli le musiche, Stefania Cella la scenografia, Carlo Poggioli i costumi. Il film è prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri.

Loro 1 e Loro 2 sono una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film per l'Italia, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia.





Primo fugace teaser trailer per il chiacchieratissimo Loro, ottavo film del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino (La grande bellezza), che vedrà protagonista Toni Servillo nei panni dell'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi.

Il trailer di Loro, che probabilmente sarà tra i film in concorso a Cannes 2018, non svela Servillo nei panni di Berlusconi, ma possiamo sentire la sua voce fuori campo nella parte finale. Il film dovrebbe seguire le orme de Il Divo, altro film di Sorrentino e feroce satira sul politico Giulio Andreotti.

Nel caso di Loro le vicende giudiziarie e gli scandali che hanno accompagnato la discesa in politica del Cavaliere dovrebbero aver fornito parecchio materiale a Sorrentino per creare un graffiante e provocatorio ritratto dell'uomo ma soprattutto del politico, che è l'anima più controversa dell'imprenditore milanese. L'unica curiosità che resta è la caratterizzazione di Servillo, ma dalle immagini trapelate dal set sembra si punti al grottesco, onde amplificare la messinscena tra farsa e tragedia che spesso ci regala il teatrino della politica.

Il cast del film oltre a Servillo include Riccardo Scamarcio, Chiara Iezzi, Elena Sofia Ricci e Ricky Memphis.

Loro è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film per l’Italia, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia. In Italia il film sarà distribuito in data da confermarsi da Universal Pictures International Italy per Focus Features, mentre Pathé curerà le vendite internazionali.