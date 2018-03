Loro: primo trailer del film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo

Di Pietro Ferraro mercoledì 14 marzo 2018

Primo fugace teaser trailer per il chiacchieratissimo Loro, ottavo film del regista Premio Oscar Paolo Sorrentino (La grande bellezza), che vedrà protagonista Toni Servillo nei panni dell'ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi.

Loro di Paolo Sorrentino, parla Silvio Berlusconi: 'spero non sia un attacco politico' Silvio Berlusconi preoccupato dal nuovo film di Paolo Sorrentino, a lui dedicato.

Il trailer di Loro, che probabilmente sarà tra i film in concorso a Cannes 2018, non svela Servillo nei panni di Berlusconi, ma possiamo sentire la sua voce fuori campo nella parte finale. Il film dovrebbe seguire le orme de Il Divo, altro film di Sorrentino e feroce satira sul politico Giulio Andreotti.

Nel caso di Loro le vicene giudiziarie e gli scandali che hanno accompagnato la discesa in politica del Cavaliere dovrebbero aver fornito parecchio materiale a Sorrentino per creare un graffiante e provocatorio ritratto dell'uomo ma soprattutto del politico, che è l'anima più controversa dell'imprenditore milanese. L'unica curiosità che resta è la caratterizzazione di Servillo, ma dalle immagini trapelate dal set sembra si punti al grottesco, onde amplificare la messinscena tra farsa e tragedia che spesso ci regala il teatrino della politica.

Il cast del film oltre a Servillo include Riccardo Scamarcio, Chiara Iezzi, Elena Sofia Ricci e Ricky Memphis.

Loro è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film per l’Italia, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia. In Italia il film sarà distribuito in data da confermarsi da Universal Pictures International Italy per Focus Features, mentre Pathé curerà le vendite internazionali.