Taking Flight, Madonna di nuovo regista

Di Federico Boni mercoledì 14 marzo 2018

La popstar Madonna porterà al cinema la vita della 23enne ballerina Michaela DePrince.

10 anni dopo Sacro e Profano e sette anni dopo W.E. - Edward e Wallis, vincitore di un Golden Globe per la miglior canzone originale, la quasi 60enne Madonna tornerà dietro la macchina da presa per girare il suo terzo film da regista.

Taking Flight il titolo della pellicola, adattamento cinematografico dell'autobiografia Ora so Volare, scritta dalla 23enne ballerina della Sierra Leone Michaela DePrince, attualmente impegnata con il Netherlands National Ballet e la cui storia è stata raccontata da Roberto Saviano ad Amici di Maria.

“Il viaggio di Michaela mi ha scosso sia come artista che come attivista che capisce le avversità. Abbiamo un’opportunità unica per puntare i riflettori sulla Sierra Leone e fare in modo che Michaela dia voce a tutti i bambini rimasti orfani che sono cresciuti in quel luogo. Sono onorata di portare la sua storia al cinema".

Queste le parole della popstar, che ha di fatto ufficializzato l'imminente ritorno sul set.

Edito in Italia da Mondadori, Ora so Volare racconta la vita della piccola Mabinty, ragazzina che vive in un orfanotrofio, da tutti chiamata la “figlia del diavolo” solo perché una malattia le macchia la pelle. Ha quattro anni appena e vive in un Paese tormentato dalla guerra civile: la Sierra Leone. Eppure Mabinty ha un sogno. Vuole fare la ballerina. Ha raccolto da terra la copertina di una rivista e si è innamorata di quel tutù delicato, di quei gesti eleganti. Sembra un sogno irrealizzabile, il suo. Poi un giorno Mabinty viene adottata da una famiglia statunitense e diventa Michaela. Anche Michaela è piccola e ha la pelle macchiata. Anche Michaela ha un sogno. I suoi genitori capiscono subito che il suo è vero talento e la iscrivono a una scuola di danza. Michaela deve affrontare fatiche, delusioni e il razzismo di chi ancora pensa che il mondo non sia pronto per una danzatrice con la pelle nera. Eppure non si è mai arresa. E ora è pronta a raccontare la sua storia ai ragazzi di tutto il mondo. La vita incredibile di una stella in punta di piedi, che con la sua luce ha saputo oscurare gli orrori del mondo e sconfiggere i pregiudizi.

Sconosciuti i tempi produttivi.