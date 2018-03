Black Panther sfonda il muro del miliardo di dollari: è strapotere Disney

Di Federico Boni mercoledì 14 marzo 2018

Settimo film miliardario in 2 anni per la Disney.

23 giorni di tempo per entrare nel club dei miliardari, ormai non più ristretto. Black Panther di Ryan Coogler è diventato il 34esimo film della Storia del Cinema (inflazione esclusa) ad abbattere il muro del miliardo di dollari incassati in tutto il mondo.

1,093,732,833 dollari, per la precisione, che attualmente lo collocano al 20esimo posto, davanti The Dark Knight Rises e poco dietro Transformers 4 - L'era dell'estinzione. Rimasto in testa al botteghino Usa per 4 weekend consecutivi, Black Panther ha toccato quota 565,732,833 dollari casalinghi. Si tratta del settimo maggior incasso americano di sempre, nonché il secondo Marvel dopo i 623,357,910 dollari di The Avengers. Tra i primi 10 maggiori incassi Usa della Storia, sei sono Disney, mentre sono diventate 16 le pellicole miliardarie dello studios. Ben 7 dal 2016 ad oggi, undici se arriviamo fino al 2013.

Segno di una potenza produttiva e distributiva ormai illimitata. Dopo aver comprato LucasFilm, Pixar e Marvel, la Disney ha messo le mani anche sulla Fox, appaltando il trono futuro degli incassi con diabolica programmazione. A inizio marzo la major ha annunciato l'arrivo di 6 nuovi film Marvel, 16 live-action e tre pellicole Pixar dal 2020 al 2023. Titoli ufficiali non se ne hanno, ma il futuro è già scritto.

