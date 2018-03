Un posto tranquillo: nuova teoria dei fan colloca l'horror "A Quiet Place" nell'universo di Cloverfield

Di Pietro Ferraro lunedì 19 marzo 2018

L'imminente horror "A Quiet Place - Un posto tranquillo" è un film segreto del franchise Cloverfield?

Visto che le teorie dei fan ci piacciono molto e con quelle su Star Wars ci siamo divertiti non poco, ecco una nuova teoria proposta dai fan che suggerisce che l'imminente thriller-horror A Quiet Place - Un posto tranquillo potrebbe "in teoria" essere un film segreto di Cloverfield.

Sono trascorsi 8 anni tra l'originale Cloverfield e il suo sequel "spirituale" 10 Cloverfield Lane, e solo un paio d'anni per l'annuncio a sorpresa, lo scorso febbraio, della messa in onda di The Cloverfield Paradox su Netflix. "Cloverfield 3" al contrario di 10 Cloverfield Lane, che con il franchise c'entrava poco o nulla, è riuscito perlomeno a mettere qualche tassello al suo posto, anche se con grande difficoltà visto che, come accaduto sul suo predecessore, si trattava di una sceneggiatura "riciclata".

Dando a The Cloverfield Paradox tutte le attenuanti del caso, con il prossimo sequel, attualmente intitolato Overlord, JJ Abrams non avrà più scusanti e scopriremo se il franchise ha qualche possibilità di proseguire, o se terminerà per evidente mancanza di idee. La storia di "Cloverfield 4" è ambientata durante la seconda guerra mondiale, e sembra coinvolgerà soldati che cercano di fermare una qualche minaccia sovrannaturale scatenata da scienziati nazisti, una trama da b-movie decisamente intrigante.

Altro potenziale coniglio tirato fuori dal cappello di Abrams, è la notizia che ci sarebbe anche un quinto film di Cloverfield chiamato Kolma che avrebbe già terminato le riprese; il film sarebbe interpretato da Daisy Ridley e caratterizzato da una trama con viaggi nel tempo.

Ora veniamo alla nuova teoria riportata dal sito Dread Central in cui si esplora la possibilità che l'horror A Quiet Place - Un posto tranquillo sia in realtà un film di Cloverfield sotto mentite spoglie. La premessa del film segue una famiglia che cerca di sopravvivere in un mondo invaso da mostruose creature letali che cacciano seguendo tutto ciò che produce suoni, quindi per rimanere in vita, la famiglia è costretta a vivere in un silenzio quasi totale.

John Krasinski dirige "A Quiet Place" ed è protagonista al fianco di Emily Blunt. L'idea al centro del film e un paio di trailer piuttosto efficaci hanno creato aspettative piuttosto alte. Ora veniamo a come i fan hanno collegato il film alla serie Cloverfield. In primis i film condividono la Paramount come studio e Krasinski in precedenza aveva firmato per The Cloverfield Paradox, prima di abbandonare per dirigere invece A Quiet Place - Un posto tranquillo. Altra connessione è l'aspetto delle creature intraviste nel trailer che presentano una somiglianza con quelle della serie Cloverfield, e alcuni fan suggeriscono anche che [ATTENZIONE SPOILER] la piccola Molly vista in Paradox, la cui trama resta appesa, potrebbe essere in realtà la figlia scomparsa dei genitori che appaiono in A Quiet Place - Un posto tranquillo [FINE SPOILER].

Naturalmente il gioco delle teorie è divertente proprio perché si devono cercare improbabili connessioni, basate su supposizioni e congetture, e fornirgli un minimo di nesso logico. Nonostante la forzatura, la teoria rientra perfettamente nella strategia di marketing adottata dal franchise di Abrams, con film che sbucano dal nulla e la creazione di connessioni che definire audaci è un eufemismo.

Non bisogna però dimenticare che il gioco delle teorie spesso si rivela un buco nell'acqua, vedi una precedente teoria in cui un fan aveva collegato erroneamente il film di fantascienza Life - Non oltrepassare il limite allo spin-off Venom, in una maniera decisamente creativa e molto simile a quella di cui ci stiamo occupando. Comunque teoria o non teoria, Un posto tranquillo - A Quiet Place debutta nei cinema italiani il 5 aprile e sembra proprio un film da non perdere.

Fonte: Dread Central