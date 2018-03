Creed 2: Sylvester Stallone e Dolph Lundgren si allenano per il sequel (video)

Di Pietro Ferraro giovedì 15 marzo 2018

Sylvester Stallone e Dolph Lundgren hanno condiviso due video in cui si allenano per il sequel Creed 2.

Sylvester Stallone (70 anni) e Dolph Lundgren (60 anni) hanno utilizzato i social media per condividere due video che li vedono allenarsi in palestra per il sequel Creed 2. I due attori hanno deciso di arrivare in perfetta forma sul set del sequel che dovrebbe iniziare le riprese tra qualche mese, come ha rivelato Michael B. Jordan durante alcune interviste per la promozione di Black Panther.

Dopo la bufala circolata poche settimane fa sulla sua presunta morte, Sylvester Stallone sembra più in forma che mai e lo ribadisce nel messaggio annesso al video condiviso su Instagram.

Un altro allenamento facile! Sei vecchio solo se ti ci senti! LOL.

Il sessantenne Dolph Lundgren ha invece condiviso su YouTube un montaggio di 6 minuti di tutto il duro lavoro che sta affrontando per Creed 2. L'attore, che nel video è assistito da un personal trainer, ha subito due interventi all'anca circa 6 mesi fa, ma sembra che "Drago" sia tornato in perfetta forma.

Sylvester Stallone ha scritto la sceneggiatura di Creed 2 durante l'estate e ha lavorato con Cheo Hodari Coker per mettere a punto la storia. Inizialmente Stallone doveva dirigere il sequel, ma in seguito Steven Caple Jr. è stato designato alla regia. Ryan Coogler che ha diretto il primo Creed non è tornato in cabina regia poichè troppo impegnato con Black Panther per rispettare i tempi imposti dallo studio.

Dolph Lundgren ha interpretato il sovietico Ivan Drago nel quarto capitolo della serie Rocky del 1985 e in Creed 2 riprenderà il suo ruolo. Il pugile peso massimo rumeno Florian Munteanu sarà il figlio di Drago e nel sequel affronterà l'Adonis Creed di Michael B. Jordan.