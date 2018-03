Rudolf alla ricerca della felicità: trailer italiano e poster del film d'animazione

Di Pietro Ferraro giovedì 15 marzo 2018

Rudolf alla ricerca della felicità: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Motonori Sakakibara e Kunihiko Yuyama nei cinema italiani dal 15 marzo 2017.

Il 15 marzo arriva nelle sale italiane con Mediterranea Productions il film d’animazione giapponese Rudolf alla ricerca della felicità dei registi Motonori Sakakibara e Kunihiko Yuyama.

Sakakibara è conosciuto per Final Fantasy: The Spirits Within, il primo adattamento per il grande schermo dell'iconico videogioco, mentre Yuyama è un regista di anime ("Leda", "Il magico mondo di Gigì", "Orange Road: Summer's Beginning") che dal 1998 ha lavorato alla serie dei Pokémon e ha diretto nel 2017 Il film Pokémon - Scelgo te!

Il nostro eroe è un piccolo gatto domestico di nome Rudolf che vive con la sua amata padrona nella cittadina di Gifu. Il gatto, non è mai andato oltre il suo cortile, ma improvvisamente si allontana da casa e si ritrova catapultato in un camion che lo porterà a Tokyo, a più di 400 km da casa. Al suo risveglio, impaurito e spaesato, incontra un temuto gattone di strada, noto come Tigre, e inizia, con il suo aiuto, una nuova vita, piena di sfide ed eccitanti avventure. Il grande gatto diventa come un fratello maggiore per lui; gli insegna a relazionarsi con gli umani e lo educa alla sopravvivenza nella grande città. Incapace di tornare a casa, Rudolf, fa amicizia con gli altri animali che popolano il quartiere: lo stravagante Bucci, la sensuale Miscia e il cattivissimo Devil. Grazie a loro, il piccolo gattino, prende fiducia in se stesso e, con coraggio e tenacia, si mette alla ricerca di una soluzione per poter riabbracciare la sua amata padroncina. Tigre possiede un'abilità cruciale e insolita che aiuterà Rudolf a ritrovare la strada di casa: la capacità di leggere e scrivere il linguaggio degli umani.

Basata sul romanzo per bambini più venduto in Giappone, “Rudolf to Ippaiattena”, questa emozionante storia di incontro e separazione ha come tema centrale una grande lezione educativa: la lettura espande l’immaginazione e apre la mente! Proprio quello che succede al gattino Rudolf, che imparando a leggere e scrivere capisce se stesso, ritrova la via di casa e diventa finalmente grande.

Rudolf alla ricerca della felicità è stato candidato come miglior film d’animazione ai Japan Academy Awards 2017 e in Giappone ha incassato 187,3 milioni di yen, piazzandosi al quinto posto nella classifica degli incassi.