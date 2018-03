Pulp Fiction: in vendita la casa del "Jimmie" di Quentin Tarantino

La casa ripulita dal Wolf di Harvey Keitel nel cult Pulp Fiction è in vendita.

La casa "ripulita" dal Wolf di Harvey Keitel, notoriamente usata in Pulp Fiction di Quentin Tarantino dopo l'accidentale sparo in faccia a Marvin, è in vendita. Quentin Tarantino si è fatto un nome con Le Iene, ma è Pulp Fiction del 1994 che lo ha trasformato nel regista di culto e personalità di Hollywood che conosciamo oggi. Ora, la casa di proprietà del suo personaggio Jimmie, che è stata utilizzata in una delle sequenze più famose del film, è sul mercato nella zona di Los Angeles, in California. Con poco meno di un milione e 400mila dollari si può possedere e addirittura vivere in un pezzo di storia del cinema.

La casa di Jimmie si trova a Studio City ed è quotata per $ 1.395 milioni. La casa di Pulp Fiction (157 mq) ha subito qualche ristrutturazione dal 1994, ma pare che la cucina, dove si svolge un dialogo chiave tra Jules di Samuel L. Jackson e Jimmie di Quentin Tarantino, abbia mantenuto al maggior parte delle caratteristiche di quando si sono svolte le riprese.

A quasi 24 anni dalla sua uscita Pulp Fiction è ancora considerato da molti il ​​miglior film di Tarantino, un film indipendente da 214 milioni milioni di dollari d'incasso e sette nomination all'Oscar con una statuetta vinta per la migliore sceneggiatura originale. Nel 2013 il film è stato selezionato dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti per la conservazione nel National Film Registry.

Pulp Fiction ebbe anche il merito di rilanciare John Travolta salvandolo dall'oblio e rendendolo parte della cultura pop attraverso una performance ormai iconica al fianco di Uma Thurman, Bruce Willis, Tim Roth, Harvey Keitel, Christopher Walken, Eric Stoltz, Rosanna Arquette, Amanda Plummer, Ving Rhames e, naturalmente, Samuel L. Jackson.







