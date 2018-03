Tomb Raider: polemica in rete dei fan sul fisico della nuova Lara Croft di Alicia Vikander

Di Pietro Ferraro giovedì 15 marzo 2018

Un commento su una Alicia Vikander poco formosa nei panni di Lara Croft scatena una polemica in rete.

La polemica è sorta durante il fine settimana quando un popolare youtuber e conduttore di podcast, TJ Kirk alias The Amazing Ateist, ha affermato che Alicia Vikander ha un seno troppo piccolo per essere una versione attendibile di Lara Croft per il nuovo reboot di Tomb Raider. Il post sui social media ha attualmente oltre 2.700 commenti e la maggior parte ironizzano su questa visione sessista del personaggio, visione che tra l'altro a suo tempo ha scatenato malumori anche tra i fan della Wonder Woman dei fumetti dopo l'annuncio del casting di Gal Gadot.

The Amazing Ateist ha utilizzato Twitter nel fine settimana per lamentarsi del seno di Alicia Vikander nei panni di Lara Croft nel nuovo film di Tomb Raider. La sezione dei commenti è stata rapidamente presa d'assalto da persone che cercavano di difendere la Vikander.

La colorita e provocatoria esternazione di The Amazing Ateist affermava: "Devo essere io lo stro*zo che dice che le sue tette sono troppo piccole perché io possa vederla come Lara Croft?".

Questa affermazione ha scatenato una discussione che ha visto molti fan attaccare The Amazing Ateist, mentre alcuni fan erano d'accordo. le forme di Lara Croft nei videogiochi originali non sono un mistero e proprio per questo nei film precedenti si è optato per Angelina Jolie. I fan della serie Tomb Raider si sono affrettati a rispondere ai commenti di Amazing Atheist sul corpo di Alicia Vikander. Una donna ha notato che quando Lara Croft entrò per la prima volta in scena come videogioco, i suoi seni erano triangolari.

Quando Tomb Raider è stato rilasciato nel 1996 (per console e PC), le tette di Lara Croft erano triangolari: smettiamo di comportarci come se le dimensioni e la forma del seno di una donna sia correlati alla sua capacità di interpretare Lara Croft. Chi se ne importa che non riesci a vedere Alicia Vikander nei panni di Lara Croft...lei lo è, fattene una ragione.

Sull'altro lato della discussione, diversi fan di Tomb Raider hanno concordato con commenti sul corpo snello e atletico di Alicia Vikander. Un utente di Twitter ha detto: "Un altro franchise rovinato dalle femministe. In questo caso, sì, quando guardo un film di Tomb Raider, voglio vedere Lara Croft in tutta la sua gloria". Anche se i fan che vogliono vedere un ritorno al corpo voluttuoso di Lara Croft sono presenti e si fanno sentire, sono sicuramente la minoranza sul totale dei commenti.

Alcuni fan di Tomb Raider hanno indicato il semplice fatto che la nuova versione del film è basata sul reboot del gioco del 2013, che era molto meno sessista delle puntate precedenti. Gli sviluppatori dei giochi originali hanno accusato la tecnologia disponibile all'epoca in cui Lara Croft ha debuttato, notando che in quel periodo non potevano farle dei capelli lunghi, quindi hanno dovuto "amplificare" le sue altre risorse, così che tutti fossero consapevoli che stavano guardando una donna. A prescindere della sua opinabilità, quell'approccio ora criticato alla fine ha realizzato un record di vendite per i videogiochi della serie, lanciato un'eroina iconica e avviato un franchise cinematografico.

Tomb Raider debutta oggi 15 marzo nei cinema italiani e attualmente il film su Rotten Tomatoes ha una percentuale di gradimento da parte della critica del 52%.