Star Wars 9: Daisy Ridley parla dell'importanza delle origini di Rey nel prossimo film

Di Pietro Ferraro venerdì 16 marzo 2018

Le origini di Rey rivelate in "Star Wars: Il risveglio della Forza" saranno molto importanti nel percorso di Rey in "Star Wars 9".

La famiglia è un tema centrale all'interno della saga di Star Wars con dinamiche da dramma familiare che hanno portato a scioccanti rivelazioni, vedi Darth Vader padre di Luke e quest'ultimo in realtà gemello di Leia. Nella nuova trilogia la famiglia è rimasta come punto focale della narrazione con il tormentato Ben Solo, figlio di Han e Leia, votatosi al Lato oscuro e le misteriose origini di Rey che hanno portato alla controversa e spiazzante rivelazione in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, con i genitori di Rey che non avevano alcuna connessione con la Forza e di fatto non erano altro che pessimi genitori ed esseri umani ben poco nobili che hanno abbandonato la figlia.

I fan speravano che le origini di Rey fossero un colpo di scena se non simile, almeno all'altezza di quello "Vader padre di Luke", ma la svolta "populista" scelta da Rian Johnson è stata fonte di grande delusione per chi sperava che Rey avesse origini di stampo Jedi e che fosse una Skywalker o una Kenobi.

Il sito ComicBook riporta le dichiarazioni di Daisy Ridley durante un'intervista tenutasi su Facebook Live, l'attrice ha condiviso i suoi pensieri sulla debolezza del suo personaggio rispetto alla rivelazione delle vere origini di Rey e al percorso che proseguirà in Star Wars 9.

Non penso che sia una debolezza. Grande domanda, ma non penso che sia una debolezza. Penso che quando desideri qualcosa, di solito c'è una ragione per cui la desideri. Anche se lei ha molta speranza di andare avanti, ci sono chiaramente alcune cose che ha bisogno di sistemare e tutto questo la aiuterà ad andare avanti. Quindi non penso che sia una debolezza. Penso che invece che sia meraviglioso...a suo modo, aggiunge in un certo senso una sorta di speranza che quello che è accaduto non sia poi così terribile. Tipo che non è stata lasciata lì da queste persone orribili e inoltre la guida in questo incredibile viaggio. Questa cosa è parte del tutto. Lei non se ne sarebbe andata. Penso che non sarebbe rimasta se non lo volesse davvero. Non avrebbe avuto il momento con Luke e tutte le altre cose incredibili che sono accadute.

Ridley afferma che il lasciare Jakku da parte di Rey non sarebbe stato possibile se lei non avesse scoperto la verità per quanto scioccante potesse rivelarsi, magari sarebbe rimasta li per anni ad attendere persone che non sarebbero mai tornate e che molto probabilmente sono morte. Ridley però accenna ad un ulteriore fatto interessante, la speranza che ciò che Kylo Ren le ha detto sui suoi genitori sia stata solo una menzogna per portarla dalla sua parte, il che apre a potenziali nuovi colpi di scena rispetto all'epilogo della nuova trilogia.

Star Wars: Episodio 9 arriva nei cinema il 20 dicembre 2019.

Fonte: ComicBook