Queen & Country, Ridley Scott porta in sala la graphic novel Operazione: Terra Bruciata

Di Federico Boni venerdì 16 marzo 2018

Una graphic novel con protagonista femminile per il regista di Blade Runner.

L'infaticabile Ridley Scott sarebbe in trattative per dirigere l'adattamento cinematografico di Queen & Country, graphic novel di Greg Rucka arrivata in Italia con il titolo Operazione: Terra Bruciata. Parola di The Wrap.

Titolo 20th Century Fox, il film sarà prodotto dallo stesso regista. Queen & Country ha vinto l'ambito Eisner Award come miglior nuova serie nel 2002 ed è andato avanti dal 2001 al 2007. A lungo si è parlato di un adattamento, con una sceneggiatura precedentemente firmata Ryan Condal, una di John Rogers e una dallo stesso Rucka. Non è chiaro chi scriverà la nuova sceneggiatura. Tempo fa Ellen Page era stata collegata al progetto.

Il mondo nel quale viviamo è molto più complicato di quanto ci piace ammettere. Nelle stanze private delle ambasciate, nei bassifondi delle città più importanti vengono strette alleanze per fare in modo che chi detiene il potere lo conservi immutato, anche a costo di sacrificare chi il potere non lo ha mai avuto. In questi angoli oscuri della nostra società alcuni camminano pericolosamente in bilico tra il bene e il male, sempre sull'orlo di un baratro. La loro missione è impedire che il mondo scivoli irrimediabilmente verso l'abisso, e nello stesso tempo non farsi inghiottire da questa seducente oscurità. Protagonista Tara Chace, agente del British Secret Intelligence Service. Tara fa parte di un gruppo di tre agenti che preservano l'intelligence britannica sulla scena internazionale, ma la sua identità è compromessa dopo un assassinio.

Fonte: Comingsoon.net