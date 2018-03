3 from Hell: Rob Zombie conferma il ritorno di Capitano Spaulding, Baby e Otis

Rob Zombie fa un annuncio casting e conferma il ritorno di Sid Haig, Sheri Moon Zombie e Bill Moseley.

Rob Zombie ha iniziato le riprese di 3 from Hell, sequel di La casa del diavolo (The Devil's Rejects), in cui ritroveremo il Capitano Spaulding. Sid Haig ha interpretato il personaggio sia in La casa dei 1000 corpi che in La casa del diavolo, quindi ha senso che ritorni per completare la trilogia di Zombie. Il regista ha confermato la notizia in un recente post sul suo account Instagram, che presenta l'immagine di un furgone della polizia che trasporta quelli che sembrano essere tre "cattivi" molto familiari.

Secondo giorno di riprese per 3 from Hell. Trasportiamo alcuni cattivi. #3fromhell #robzombie #billmoseley #sherimoonzombie #sidhaig

La casa del diavolo 2: Rob Zombie conferma il via alle riprese di Devil's Rejects 2 3 From Hell: iniziate le riprese del sequel de "La casa del diavolo" diretto da Rob Zombie.

Questi hashtag rendono abbastanza chiaro che Sid Haig sta tornando come il famigerato Capitano Spaulding, insieme a Sheri Moon Zombie nei panni di Baby e Bill Moseley nei panni di Otis. Oltre a confermare il casting per il sequel di La casa del diavolo, questa foto solleva anche alcune domande interessanti. Questo furgone della polizia sta probabilmente trasportando Otis, Baby e il Capitano Spaulding, ma sono vivi o morti? Questa è la grande domanda e, se sono davvero morti, in che forma torneranno in 3 From Hell per presumibilmente continuare la loro follia omicida?

Alla fine di La casa del diavolo il terzetto di maniaci assassini sono stati bersagli di colpi d'arma da fuoco in una sequenza alla "Bonnie & Clyde" in cui sono stati presumibilmente uccisi. La loro sopravvivenza sembrava improbabile, ma il titolo 3 From Hell scelto da Rob Zombie potrebbe portare in questo terzo film un inedito elemento sovrannaturale, con la famiglia Firefly che potrebbe letteralmente tornare dall'inferno.

Una seconda immagine pubblicata da Rob Zombie annuncia il casting dell'attore afroamericano Austin Staker, poliziotto in Distretto 13 di John Carpenter e star del filone della "blaxploitation" omaggiato da Quentin Tarantiono in Jackie Brown.

Casting News: la star Austin Stoker di Distretto 13 - Le brigate della morte, Anno 2670 - Ultimo atto, Sheba, Baby e Airport 75 è entrato nel cast di 3 FROM HELL. #robzombie #3fromhell #austinstoker

Nonostante Rob Zombie e Universal si siano scontrati a causa di La casa dei 1000 corpi, il film alla fine è uscito diventando un cult horror e nel 2005 ha avuto un sequel, La casa del diavolo considerato da molti il ​​miglior film di Zombie.











