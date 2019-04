3 From Hell è quasi pronto, nuove immagini dell'Otis di Bill Moseley e della Baby di Sheri Moon Zombie

Di Pietro Ferraro sabato 6 aprile 2019

3 From Hell: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Rob Zombie.

Rob Zombie ha condiviso una nuova immagine dell'Otis di Bill Moseley nel sequel 3 From Hell. Insieme all'immagine Zombie, attraverso il suo account Instagram ufficiale, ha rivelato che sta dando gli ultimi ritocchi al tanto atteso progetto, assicurandosi che tutto sia perfetto prima di annunciare che il film è pronto.

So che sembra che abbiamo lavorato su questo da un'eternità, ma deve essere perfetto.

"3 from Hell" funge da sequel dei due film precedenti di Zombie, La casa dei 1000 Corpi e La casa del diavolo, e vedrà il ritorno della famiglia Firefly con Baby (Sheri Moon Zombie), Otis (Bill Moseley) e il Capitano Spaulding (Sid Haig). Avevamo lasciato i tre psicopatici apparentemente morti sotto il fuoco di un nutrito posto di blocco della polizia, ma come mostrerà "3 From Hell" si scopre che il folle terzetto è in realtà sopravvissuto.

Zombie non ha rivelato una sinossi ufficiale di "3 From Hell", ma il regista ha fornito alcuni indizi su cosa aspettarsi da questo terzo film. Sembra che la famiglia Firefly sopravviva alla sparatoria vista alla fine di "La casa del diavolo" con tutti e tre i killer in arresto per i loro efferati crimini. Il trio va sotto processo per affrontare le conseguenze delle loro azioni, solo per presumibilmente liberarsi e continuare il sanguinario massacro per cui i Firefly sono tristemente noti. Moseley ha promesso che il film sarà incredibilmente violento, ma visti i due capitoli precedenti e la passione per il "gore" di Zombie è qualcosa che i fan non si aspettano ma pretendono.

Three From Hell: nuova foto ufficiale dell'Otis di Bill Moseley

Nuovo aggiornamento dal regista Rob Zombie sul sequel Three from Hell che ha terminato le riprese ed è attualmente nella fase finale della post-produzione. Dopo La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo prosegue l'efferata saga della famiglia Firefly che vedrà il ritorno del Capitano Spaulding (Sid Haig), della Baby di Sheri Moon Zombie e delll'Otis Driftwood di Bill Moseley ritratto in una nuova foto ufficiale condivisa da Zombie su Instagram con il messaggio a seguire.

Otis potrebbe passare le sue giornate dietro le sbarre, ma almeno ha ancora la sua musica.

Nel cast di "Three From Hell" torneranno anche un paio di volti familiari da "La casa del diavolo", Danny Trejo nei panni del famigerato cacciatore di taglie Rondo insieme a Daniel Roebuck nel ruolo del conduttore di talk show Morris Green.

Il cast include anche Dee Wallace nei panni di Greta, Jeff Daniel Phillips nel ruolo di Warden Virgil Dallas Harper, Richard Brake nel ruolo di Winslow Foxworth Coltrane, Pancho Moler nel ruolo di Sebastian, Bill Oberst Jr. nel ruolo di Tony Commando e Clint Howard nel ruolo di un altro clown, Mr. Baggy Britches. Altri membri del cast confermati includono Wade Williams, Austin Stoker, Emilio Rivera, David Ury e Tom Papa. E questo non sta contando alcuni dei "bizzarri cameo" che Zombie ha promesso come la star del Rocky Horror Picture Show Barry Bostwick e il figlio di Cher e Sonny Bono, Chaz Bono.

Oltre a curare regia e sceneggiatura di "Three From Hell", Zombie produrrà anche il film al fianco di Mike Elliott (Death Race - Anarchia, Il re scorpione 4 - La conquista del potere). David Daniels (Leprechaun 6 - Ritorno nel ghetto, 31) è il direttore della fotografia del film, e Glenn Garland (La casa del diavolo, Rob Zombie's Halloween) sta attualmente gestendo il montaggio.

Three From Hell: Rob Zombie rivela cameo di Barry Bostwick

Ancora un aggiornamento del sequel Three From Hell, ultimo capitolo della trilogia dedicata alla famigerata Famiglia Firefly i cui membri psicopatici sono stati al centro delle trame dei precedenti La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo.

A fornire un nuovo aggiornamento casting è come di consueto il regista Rob Zombie attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Dopo il recente annuncio del cameo di Chaz Bono, Zombie ci fa sapere che ha aggiunto il cameo di un altro attore, Barry Bostwick diventato una celebrità grazie al ruolo di Brad Majors nel musical cult The Rocky Horror Picture Show.

Un altro emozionante cameo di Three From Hell! Eccomi qui con l'unico e solo Barry Bostwick! Come grande fan di Rocky Horror, è stato fantastico avere Barry nel cast.

Barry Bostwick oltre al ruolo di Brad in "The Rocky Horror Picture Show" è noto anche come il "Randall M. Winston Jr." della sitcom di lunga durata Spin City al fianco di Michael J Fox. Altri crediti di Bostwick includono ruoli in Spia e lascia spiare, Chestnut - Un eroe a quattro zampe, Un amore senza tempo e più recentemente nel fantasy per ragazzi Il segreto della sirena e nel sequel Il re scorpione 4.

Il ricchissimo cast di supporto di "Three From Hell" include anche Danny Trejo, Dee Wallace che torna a collaborare con con Zombie dopo la sua apparizione in Le streghe di Salem, Wade Williams, Austin Stoker, Emilio Rivera, David Ury e il comico Tom Papa.

"Three From Hell" è attualmente sprovvisto di una data di uscita ufficiale.

Three From Hell: Rob Zombie annuncia bizzarri cameo per il suo nuovo film

Aggiornamento via Rob Zombie sull'imminente sequel Three From Hell. Sono trascorsi ben tredici anni dall'ultima volta che abbiamo visto in azione la famigerata famiglia Firefly e Zombie ha utilizzato Instagram per rivelare ai fan che "Three From Hell" presenterà alcuni "bizzarri cameo" rivelandone uno per l'occasione, quello di Chaz Bono.

Riconosci quest'uomo? È Chaz Bono, @therealchazbono, uno dei tanti bizzarri cameo in Three From Hell.

Chaz Salvatore Bono (nato Chastity Sun Bono) è un uomo transgender figlio di Sonny Bono e Cher. Chaz non è estraneo al genere horror avenfo interpretato ruoli nella settima stagione della serie tv American Horror Story e nel recente horror Reborn di Julian Richards.

"Three from Hell" è scritto e diretto da Rob Zombie, che è anche produttore del film insieme a Mike Elliott. Il film conclude una trilogia iniziata con La casa dei 1000 corpi e proseguita con La casa del diavolo. Questo terzo film vedrà il ritorno delle star originali Sid Haig, Bill Moseley e Sheri Moon Zombie nei panni rispettivamente di Capitan Spaulding, Otis B. Driftwood e Vera-Ellen "Baby" Firefly.

Altri attori apparsi in "La casa dei 1000 corpi" e "La casa del diavolo" di ritorno includono Danny Trejo nei panni di Rondo e Daniel Roebuck nei panni di Morris Green. Tra i nuovi membri del cast ci saranno Jeff Daniel Phillips come Warden Virgil Dallas Harper, Richard Brake come Winslow Foxworth Coltrane, Pancho Moler come Sebastian, Bill Oberst Jr. come Tony Commando e Clint Howard come Mr. Baggy Britches. Oltre a questi attori, il cast includerà anche nomi di spicco del cinema di genere come Dee Wallace, Wade Williams, Austin Stoker, Emilio Rivera, David Ury e Tom Papa in ruoli non specificati. "Three From Hell" non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma Zombie sta attualmente ultimando la fase di post-produzione.

Three From Hell: Rob Zombie chiarisce "Il film non è ancora finito"

All'inizio di questa settimana, Rob Zombie ha condiviso un'immagine su Instagram che proclamava: "Ci è voluto un po' per completare la trilogia, ma ce l'abbiamo fatta", il che sembrava suggerire che Three From Hell fosse montato e pronto per l'uscita. Ora con un nuovo post su Instagram il regista ha chiarito che in realtà non ha ancora finito con il film, anche se non manca molto.

Zombie ha scritto il seguente messaggio in un nuovo post su Instagram.

Allora amici, la gente sembra sia rimasta confusa dal mio post in cui dicevo che ho completato la mia trilogia di Rejects. Ho detto che la trilogia è completa, ma il film 3 From Hell non è ancora finito. Rimangono ancora un paio di mesi di lavoro. Sta arrivando ed è fottutamente fantastico.

Un chiarimento doveroso dopo l'aggiornamento che vi abbiamo dato recentemente.

Oltre al ritorno di Sheri Moon Zombie, Bill Moseley e Sid Haig, il nutrito cast di "Thee From Hell" comprende anche Danny Trejo, Kevin Jackson, Wade Williams, Jeff Daniel Phillips, Clint Howard, Pancho Moler, Emilio Rivera, Daniel Roebuck, David Ury, Sean Whalen, Austin Stoker, Dee Wallace, Richard Brake, Bill Oberst Jr., Richard Riehle, Dot-Marie Jones e Tom Papa.





























Three From Hell: Rob Zombie ha completato il film

Otis, Baby e il capitano Spaulding sono pronti a tornare in Three From Hell. Rob Zombie ci ha presentato questo terzetto di psicopatici per la prima volta nel 2003 in La casa dei 1000 corpi e in un recente post su Instagram, il regista ha rivelato di aver completato il lavoro sul film che concluderà la trilogia.

Ci è voluto un po' per completare la trilogia, ma ce l'abbiamo fatta.

Alla fine dello scorso anno, Zombie ha scherzato sul fatto che Three From Hell sarà una sorta di rivisitazione de La casa del diavolo e La casa dei 1000 corpi.

Bill Mosely ha recentemente promesso ai fan che il tanto atteso seguito de La casa del diavolo porterà una corposa dose di sangue e violenza.

E' pieno di violenza gratuita [ride], il che è grandioso, perché ultimamente ci sono stati molti buoni film horror che però non avevano molto di questo. Voglio dire che la violenza è realistica, è efficace, ma non è gratuita, ed è quello che penso manchi ai fan. Penso che vogliano solo un sacco di violenza per il semplice gusto di averla: decapitazioni, colpi di fucile in faccia, sono solo alcune delle cose che piacciono e che non stiamo ottenendo molto di questi tempi.

Zombie dopo l'interessante, ma non entusiasmante 31 è tornato su territori familiari, sperando che riesca a tirare fuori qualcosa di originale senza citare e/o autocitarsi oltre il minimo sindacale consentito.





























Three From Hell di Rob Zombie: nuova immagine e intervista a Bill Mosley

Rob Zombie sta attualmente montando il suo Three From Hell, che arriverà nelle sale probabilmente all'inizio del 2019. Bill Moseley torna nei panni di Otis B. Driftwood insieme al Capitano Spaulding di Sid Haig e alla Baby Firefly di Sheri Moon Zombie. Il film riporta anche il Rondo di Danny Trejo.

Zombie si è divertito durante il processo di montaggio a condividere su Instagram una nuova immagine che mostra l'evoluzione dell'Otis di Moseley durante la trilogia iniziata con La casa dei 1000 corpi del 2004 e proseguita con La casa del diavolo (The Devil's Rejects) del 2005.

Parlando con il sito Rue Morgue, Bill Moseley accenna che molto altro di quella "violenza gratuita" vista nei precedenti film sarà gioisamente e brutalmente reiterata in Three From Hell.

Tutte le persone che hanno amato "La casa dei 1000 corpi" e "La casa del diavolo" avranno un luau [ festa hawaiana] di eccitazione e felicità quando vedranno "Three From Hell". Sarà una gioia per gli occhi. Da quello che ho sentito da Rob, è molto felice ed entusiasta di quello che ha, ed è pieno di violenza gratuita [ride], il che è grandioso, perché ultimamente ci sono stati molti buoni film horror che però non avevano molto di questo. Voglio dire che la violenza è realistica, è efficace, ma non è gratuita, ed è quello che penso manchi ai fan. Penso che vogliano solo un sacco di violenza per il semplice gusto di averla: decapitazioni, colpi di fucile in faccia, sono solo alcune delle cose che piacciono e che non stiamo ottenendo molto di questi tempi.





























Fonte: Rue Morgue





Three From Hell di Rob Zombie: nuovo poster ufficiale di Sheri Moon Zombie

Rob Zombie sta terminando il suo tour "Twins of Evil: The Second Coming Tour" con Marilyn Manson, che si concluderà ad Irvine in California il prossimo 29 agosto. In attesa che Zombie inizi la post-produzione di Three from Hell, sequel di La casa del diavolo (The Devil's Rejects), vi proponiamo un nuovo character poster condiviso dal regista su Instagram che ritrae Sheri Moon Zombie nei panni di Baby.

Abbiamo tenuto il meglio per ultimo, con le parole di uno schianto: "Baby è tornata bastardi!". Il character poster finale di THREE FROM HELL! Sheri Moon Zombie ritorna come la cazzutissima e completamente pazza Baby Firefly, la sua maglietta dice SUPER FREAK se te lo stessi chiedendo.

L'attrice, modella, ballerina e stilista Sheri Moon Zombie, in precedenza Sheri Lyn Skurkis, ha sposato Rob Zombie nel 2012. Oltre a "La casa del diavolo" e al primo film della serie, La casa dei 1000 corpi, l'attrice è apparsa in tutti i film del marito (Halloween, Halloween II, Le streghe di Salem, 31).

Oltre a Sheri Moon Zombie, Sid Haig e Bill Moseley, il cast di "Three From Hell" include Emilio Rivera, Danny Trejo, Kevin Jackson, Wade Williams, Jeff Daniel Phillips, Clint Howard, Pancho Moler, Daniel Roebuck, David Ury, Sean Whalen, Austin Stoker, Dee Wallace, Richard Brake, Bill Oberst Jr., Richard Riehle, Dot-Marie Jones e Tom Papa.















Three From Hell di Rob Zombie: nuova immagine ufficiale di Emilio Rivera

Rob Zombie ha rimandato la post-produzione del sequel Three From Hell per partecipare al tour "Twins of Evil: The Second Coming Tour", sua seconda collaborazione con Marilyn Manson che si concluderà a Irvine, in California, il 29 agosto.

Dopo un primo teaser trailer del film, mostrato ai fan presenti al concerto e condiviso da Zombie sul suo account Instagram, il regista ha condiviso una nuova foto che stavolta ritrae l'attore Emilio Rivera in fomratro "character poster". Rivera è noto per i ruoli di di Marcus Álvarez nella serie tv Sons of Anarchy e di Hector Alvarez / Escorpion nella serie tv Z Nation.

Qui è dove abbiamo lasciato la famiglia Firefly in La casa del diavolo uscito nel lontano 2005:

Dopo un'incursione nella casa rurale della famiglia di psicopatici Firefly, due membri del clan, Otis (Bill Moseley) e Baby (Sheri Moon Zombie), riescono a fuggire dalla scena. Proseguendo verso un remoto motel nel deserto, gli assassini si riuniscono con il padre di Baby, Capt. Spaulding (Sid Haig), che è ugualmente folle e intenzionato a proseguire la baldoria di sangue. Mentre il trio continua a tormentare e uccidere varie vittime, il vendicativo sceriffo Wydell (William Forsythe) si avvicina lentamente a loro.

Oltre agli attori menzionati sopra, il cast di "Three From Hell" anche include Danny Trejo, Kevin Jackson, Wade Williams, Jeff Daniel Phillips, Clint Howard, Pancho Moler, Daniel Roebuck, David Ury, Sean Whalen, Austin Stoker, Dee Wallace, Richard Brake, Bill Oberst Jr., Richard Riehle, Dot-Marie Jones e Tom Papa.















Three From Hell: primo teaser trailer del film di Rob Zombie

Rob Zombie ha condiviso sul suo account Instagram un primo teaser trailer di Three From Heel che vede il ritorno di Baby, Otis e Captain Spaulding sopravvissuti al finale di La casa del diavolo.

Tieni gli occhi aperti per il trailer di THREE FROM HELL mostrato durante il nostro spettacolo! Una piccola anteprima per tutti voi. Non è da tutti i giorni vedere 14.000 persone che guardano un trailer.

"Three From Hell" riporta Sheri Moon Zombie nei panni di Baby, Bill Moseley nel ruolo di Otis e Sid Haig nel ruolo del Capitano Spaulding. Il film arriverà nei cinema nel 2019. Rob Zombie non ha iniziato ancora la post-produzione poiché ancora in viaggio con il suo tour "Twins of Evil" in cui si esibisce anche Marilyn Manson.

Il cast di "Three From Hell" include Danny Trejo, Kevin Jackson, Wade Williams, Jeff Daniel Phillips, Clint Howard, Pancho Moler, Emilio Rivera, Daniel Roebuck, David Ury, Sean Whalen, Austin Stoker, Dee Wallace, Richard Brake , Bill Oberst Jr., Richard Riehle, Dot-Marie Jones e Tom Papa.

Oltre al suo account Instagram Zombie ha usato lo store Local Boogeyman per promuovere il film, con Boogeyman che ha messo in vendita t-shirt e spillette ufficiali del film.















3 From Hell di Rob Zombie: nuovo poster ufficiale di Captain Spaulding

Dopo il poster di Danny Trejo nei panni di Rondo, il regista Rob Zombie ha condiviso un nuovo poster ufficiale dal suo sequel Three From Hell che ritrae Sid Haig di nuovo nel ruolo di Captain Spaulding.

Il sequel de "La casa del diavolo" ha terminato le riprese lo scorso aprile, ma Rob Zombie non ha fretta di passare alla post-produzione, visti i suoi impegni con un tour musicale. Il sequel è confermato per il 2019, con Halloween che potrebbe essere un'uscita particolarmente azzeccata.

La famiglia Firefly sta letteralmente tornando dall'inferno in questo film, l'ultima volta che abbiamo visto Baby, Otis e Spaulding, stavano guidando contro un posto di blocco della polizia senza possibilità di fuga o sopravvivenza. Ora il terzetto "reietti del diavolo" sono in custodia della polizia.

Zombie sta condividendo su Instagram un set di cinque poster ufficiali e all'appello mancano Sheri Moon Zombie, che torna a riprendere il suo ruolo di Vera-Ellen "Baby" Firefly e Jeff Daniel Phillips nel ruolo di Warden Virgil Dallas Harper.

Rob Zombie ha riunito alcune altre icone del cinema del genere per il suo cast, tra cui Clint Howard (Solo: A Star Wars Story), Richard Brake (Batman Begins), Dee Wallace (L'ululato) e Austin Stoker (Distretto 13). 3 From Hell è il terzo film della trilogia de "La casa dei 1000 corpi". Baby, Otis e Spaulding sono apparsi in tutti e tre i film.















3 From Hell di Rob Zombie: nuovo poster ufficiale di Danny Trejo

La Baby di Sheri Moon Zombie, l'Otis di Bill Moseley e Captain Spaulding di Sid Haig non sono gli unici personaggi de La casa del diavolo che tornano nel sequel Three from Hell di Rob Zombie, c'è anche Danny Trejo che sta riprendendo il ruolo del cacciatore di taglie Rondo.

Rob Zombie ha condiviso sul suo account Instgarma un nuovo character poster del film che ritrae proprio il minaccioso rondo di Danny Trejo.

Per chi se lo stesse domandando, purtroppo il Rondo di Danny Trejo non si riunirà con il Billy Ray Snapper di Diamond Dallas Page per riportare sullo schermo il duo di cacciatori di taglie soprannominato "The Unholy Two". Page ha rivelato su Twitter che non tornerà per "Three from Hell", Secondo l'attore ed ex wrestler ha parlato con Zombie del film, ma il suo personaggio semplicemente non rientrava nella storia che Zombie stava scrivendo per il sequel.

Ho parlato con @RobZombie riguardo a #3FromHell e Billy Ray Sniper, non è stato inserito nella storia. @officialDannyT sarà un Unholy One questa volta. Sono pompato per vederlo e dovresti esserlo anche tu!! #DevilsRejects #UnholyTwo.

Il cast del film, la cui uscita è stata confermata per il 2019, comprende anche Kevin Jackson, Wade Williams, Jeff Daniel Phillips, Clint Howard, Daniel Roebuck, David Ury, Sean Whalen, Austin Stoker, Dee Wallace, Richard Brake, Bill Oberst Jr., Richard Riehle, Dot-Marie Jones e Tom Papa.











3 From Hell di Rob Zombie: nuove immagini ufficiali di Baby e Otis

Rob Zombie ha condiviso su Instagram un primo poster ufficiale di 3 from Hell, che ritrae il personaggio di Otis e una nuova foto di Baby. Il poster, il primo di una serie di cinque di prossima uscita, mostra Bill Moseley come Otis Driftwood, che era apparentemente morto in uno scontro a fuoco alla fine di La casa del diavolo con il resto della famiglia Firefly. "3 From Hell" però ci racconta un'altra storia con i tre psicopatici che sono chiaramente sopravvissuti, o resuscitati in qualche modo, e stanno tornando dall'inferno citato dal titolo. Zombie ha commentato Zombie il poster di Bill Moseley.

Che te ne pare amico! Ecco il primo di una serie di 5 teaser poster del mio prossimo film Three From Hell! Otis ha un messaggio amico. #threefromhell #robzombie #billmoseley #freethethree #sherimoonzombie #sidhaig #richardbrake #dannytrejo # panchomoler #jeffdanielphillips #thedevilsrejects # houseof1000corpses.

L'immagine di Baby la vede scortata da un'aula di tribunale dopo "un ennesimo violento sfogo", secondo la didascalia fornita con la foto. Vediamo anche che lei ha delle ferite cicatrizzate sul braccio, tracce dello scontro a fuoco a cui sono sopravvissuti i tre psicopatici. Three From Hell non ha ancora una data di uscita, ma il poster conferma che il film uscirà nel 2019. Il cast del film include Sheri Moon Zombie, Sid Haig, Danny Trejo, Clint Howard, Daniel Roebuck, David Ury, Dee Wallace, Jeff Daniel Phillips, Kevin Jackson, Sean Whalen, Austin Stoker, Bill Oberst Jr., Dot-Marie Jones, Richard Riehle e Tom Papa.













3 From Hell di Rob Zombie: nuove immagini ufficiali di Richard Brake, Bill Moseley e Sheri Moon Zombie

L'ultimo film di Rob Zombie, 31, non ha lasciato il segno, ma una delle cose migliori che ha introdotto è stato il Doom-Head di Richard Brake, anche se la nuova icona horror annunciata da un troppo entusiasta Rob Zombie non è arrivata. Rob Zombie ha terminato le riprese di 3 From Hell, ma non metterà mano al montaggio fino al suo ritorno dal tour con Marilyn Manson. Per ingannare l'attesa il regista ha utilizzato il suo account Instagram per postare un paio di nuove immagini che ritraggono Bill Moseley e Sheri Moon Zombie in una pausa sul set e una prima immagine ufficiale di Richard Brake. Il cast di 3 From Hell include anche Sid Haig, Austin Stoker, Jeff Daniel Phillips, Daniel Roebuck, Emilio Rivera, Clint Howard, Bill Oberst Jr., David Ury, Tom Papa, Danny Trejo, Dot-Marie Jones, Richard Riehle, Richard Edson, Pancho Moler, Sean Whalen, Kevin Jackson e Dee Wallace.









3 From Hell di Rob Zombie: nuove immagini ufficiali di Bill Moseley e Sheri Moon Zombie

Aggiormento per il sequel 3 From Hell di Rob Zombie. Il regista attraverso il suo account ufficiale di Instagram ha condiviso immagini ufficiali del film con Bill Moseley di nuovo nei panni di Otis Driftwood e una seconda foto che vede Sheri Moon Zombie riprendere il ruolo di Baby. L'immagine di Mosley è accompagnata dal messaggio: "Prima inqudratura di un'arrabbiato Otis che si rivolge ai media dopo una lunga giornata in tribunale". La foto sembra suggerire che Otis, Baby e Spaulding (Sid Haig) in realtà non siano morti durante la sparatoria visto alla fine de La casa del diavolo, ma piuttosto sono stati presi in custodia e messi sotto processo. Il sito Bloody Disgusting riporta un'intervista di Zombie, in cui il regista annuncia una sospensione della fase di montaggio del film fino al suo ritorno dal tour che si concluderà entro la fine dell'anno, quindi è purtroppo confermato che il film non uscirà nel 2018.

Abbiamo finito di girarlo. In pratica il processo si ferma e mi aspetta. Perché il film sarà semplicemente in attesa che torni dal tour, che sarà alla fine di agosto, forse...Non ricordo quando il ["The Second Coming"] tour [con Marilyn Manson] termina... forse all'inizio di settembre. E poi inizieremo a montare. E questo mi terrà occupato per il resto dell'anno.

Zombie a proosito del montaggio ha aggiunto: "Il montaggio sarà di cinque o sei mesi, forse. Ma mi piace. Ho uno studio a casa mia, ci limitiamo a portare i montatori, ad installare l'attrezzatura e ci limitiamo a rinchiuderci. In realtà è lo stesso studio in cui registriamo i dischi; facciamo solo un cambio di attrezzatura. Il ricco cast di 3 from Hell comprende anche Danny Trejo, Clint Howard, Daniel Roebuck, David Ury, Pancho Moler, Sean Whalen, Kevin Jackson, Austin Stoker, Dee Wallace, Jeff Daniel Phillips, Richard Brake, Bill Oberst Jr., Richard Riehle, Dot-Marie Jones e Tom Papa. Fonte: Rob Zombie / Bloody Disgusting



3 From Hell di Rob Zombie: riprese terminate per "La casa del diavolo 2"

Ad un mese dall'annucio del via alla produzione si sono concluse le riprese di 3 from Hell, il sequel de La casa del diavolo di Rob Zombie. Sono passati 13 anni dall'ultima volta in cui abbiamo visto all'opera la famigerata e sadica famiglia Firefly, ma sembra che vedremo un loro ritorno in azione, forse post-mortem e da quanto sembra annunciare il titolo direttamente dagli inferi. Bill Moseley, che torna come Otis in 3 From Hell, ha confermato tramite un post su Facebook che la produzione è stata ufficialmente completata, naturalmente chiarendo che non sono le sue di riprese ad essere terminate. Nel suo post l'attore descrive in dettaglio l'ultimo giorno di riprese e sembra piuttosto entusiasta definendo un capolavoro il nuovo film di Rob Zombie.

Esausto ma felice, il capolavoro di Rob Zombie, 3 From Hell, ha concluso le riprese (oggigiorno credo si direbbe che è nel disco rigido). La scorsa notte è stato fantastico, abbiamo ottenuto tutte le riprese di cui avevamo bisogno prima di terminare il film al ranch di Valuzat nella cara e vecchia Santa Clarita, e ora i camion sono carichi e in cammino, gli attori si sono liberati del loro guardaroba e del trucco e sono partiti per nuove avventure, il sole è tramontato e sto percorrendo l'autostrada, i miei spiriti guida, i Doobie Brothers, riempiono la mia testa e il mio cuore con abbastanza ritmo e allegria per riportarmi a casa a Los Angeles, probabilmente risentirò per un giorno o due di quello che abbiamo fatto, l'enormità, l'intensità, ma intanto mangerò molto, dormirò molto e...brush em like crazy (testo dei Beach Boys). Una cosa che posso dire, quando uscirà questo film le vostri menti ragazzi andranno fuori di matto! Grazie per i vostri pensieri e preghiere (haha), Otis D.

Questo film è il culmine della trilogia horror di Rob Zombie iniziata con con La casa dei 1000 corpi. Ci sono pochissimi dettagli su ciò che vedremo in 3 From Hell, ma sappiamo che anche Captain Spaulding (Sid Haig) e Baby (Sheri Moon Zombie) torneranno, e che Danny Trejo riprenderà il ruolo di Rondo. Considerando che il trio di assassini psicopatici è morto in un tripudio di piombo alla fine de La casa del diavolo, sembra che questo film potrebbe davvero avere una digressione sovrannaturale. Al momento 3 From Hell non è fornito di una data di uscita ufficiale, speriamo in un primo trailer in tempi ragionevoli.



3 From Hell di Rob Zombie: torna anche Danny Trejo in "La casa del diavolo 2"

sta riportando un altro membro del cast dell'originale La casa del diavolo aka The Devil's Rejects per il suo prossimo sequel, 3 from Hell. L'attore Danny Trejo, noto per cult come Machete e Dal tramonto all'alba, riprenderà il suo ruolo di Rondo in 3 From Hell, attualmente in piena fase di riprese. La casa del diavolo 2: Rob Zombie conferma il via alle riprese di Devil's Rejects 2 3 From Hell: iniziate le riprese del sequel de "La casa del diavolo" diretto da Rob Zombie. La notizia è stata data da Rob Zombie sul suo account Instagram, il regista ha utilizzato spesso i social media per aggiornare i fan su casting e riprese di 3 From Hell. Il film servirà come conclusione della trilogia iniziata con il suo film d'esordio, La casa dei 1000 corpi e continuata con La casa del diavolo del 2005. Ora oltre un decennio dopo, la famiglia Firefly sta tornando, e Danny Trejo sarà della partita. Zombie ha fatto l'annuncio postando una foto dal set che lo ritrae con Trejo.

Bene ragazzi, Rondo aka @officialdannytrejo è tornato e pronto a dare di matto in 3 From Hell. #robzombie #3fromhell #dannytrejo-

E' stato confermato ufficialmente che la Baby di Sheri Moon Zombie, l'Otis di Bill Moseley e il Captain Spaulding di Sid Haig sono tutti a bordo, nonostante siano morti alla fine de La casa del diavolo. Altre news sul casting di 3 From Hell riportano le new entry Pancho Moler e David Ury entrambi apparsi nel 31 di Rob Zombie, rispettivamente nei ruoli di Sick-Head e Schizo-Head. Confermati anche Austin Stoker (Distretto 13), Dee Wallace (E.T.), Jeff Daniel Phillips (Halloween 2), Dot-Marie Jones (American Horror Story), Dan Roebuck (Halloween 2), Tom Papa (El Superbeasto), Emilio Rivera (Z-Nation) e il fratello del regista Ron Howard, Clint Howard (Apollo 13). 3 From Hell non ha ancora una sinossi ufficiale o una data di uscita, ma potrebbe essere ipotizzabile un debutto nelle sale per inizio 2019.









3 From Hell: Rob Zombie conferma il ritorno di Capitano Spaulding, Baby e Otis

ha iniziato le riprese di 3 from Hell, sequel di La casa del diavolo (The Devil's Rejects), in cui ritroveremo il Capitano Spaulding. Sid Haig ha interpretato il personaggio sia in La casa dei 1000 corpi che in La casa del diavolo, quindi ha senso che ritorni per completare la trilogia di Zombie. Il regista ha confermato la notizia in un recente post sul suo account Instagram, che presenta l'immagine di un furgone della polizia che trasporta quelli che sembrano essere tre "cattivi" molto familiari.

Secondo giorno di riprese per 3 from Hell. Trasportiamo alcuni cattivi. #3fromhell #robzombie #billmoseley #sherimoonzombie #sidhaig

Questi hashtag rendono abbastanza chiaro che Sid Haig sta tornando come il famigerato Capitano Spaulding, insieme a Sheri Moon Zombie nei panni di Baby e Bill Moseley nei panni di Otis. Oltre a confermare il casting per il sequel di La casa del diavolo, questa foto solleva anche alcune domande interessanti. Questo furgone della polizia sta probabilmente trasportando Otis, Baby e il Capitano Spaulding, ma sono vivi o morti? Questa è la grande domanda e, se sono davvero morti, in che forma torneranno in 3 From Hell per presumibilmente continuare la loro follia omicida? Alla fine di La casa del diavolo il terzetto di maniaci assassini sono stati bersagli di colpi d'arma da fuoco in una sequenza alla "Bonnie & Clyde" in cui sono stati presumibilmente uccisi. La loro sopravvivenza sembrava improbabile, ma il titolo 3 From Hell scelto da Rob Zombie potrebbe portare in questo terzo film un inedito elemento sovrannaturale, con la famiglia Firefly che potrebbe letteralmente tornare dall'inferno. Una seconda immagine pubblicata da Rob Zombie annuncia il casting dell'attore afroamericano Austin Staker, poliziotto in Distretto 13 di John Carpenter e star del filone della "blaxploitation" omaggiato da Quentin Tarantiono in Jackie Brown.

Casting News: la star Austin Stoker di Distretto 13 - Le brigate della morte, Anno 2670 - Ultimo atto, Sheba, Baby e Airport 75 è entrato nel cast di 3 FROM HELL. #robzombie #3fromhell #austinstoker

Nonostante Rob Zombie e Universal si siano scontrati a causa di La casa dei 1000 corpi, il film alla fine è uscito diventando un cult horror e nel 2005 ha avuto un sequel, La casa del diavolo considerato da molti il ​​miglior film di Zombie.









