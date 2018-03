Torna CinemaDays, 15 giorni di cinema a 3 euro

Di Federico Boni venerdì 16 marzo 2018

CinemaDays torna anche nel 2018.

Prenderà vita ad aprile la nuova iniziativa Cinemadays, promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in collaborazione con ANICA- Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali e i produttori, i distributori e gli esercenti cinematografici per destagionalizzare le uscite cinematografiche in sala e attirare pubblico nei mesi estivi.

L’iniziativa, la prima in materia del 2018, prevede l’ingresso scontato a tre euro in tutti i cinema d’Italia aderenti in tre diversi periodi: dal 9 al 12 aprile, dal 9 al 15 luglio e dal 24 al 27 settembre. Inoltre dal 9 al 15 agosto si terranno nelle sale proiezioni di anteprime della nuova stagione cinematografica. Tutte le informazioni riguardo i cinema aderenti saranno disponibili su di un sito internet dedicato che verrà realizzato dal MiBACT insieme allo spot che accompagnerà l’iniziativa seguendone il calendario. Così il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini.

“Il mondo del cinema è unito e presenta oggi una nuova promozione per aumentare il numero degli spettatori nelle sale cinematografiche, anche nei mesi estivi. 15 giorni di cinema a 3euro e una intera settimana ad agosto dedicata alle anteprime. Sono sicuro che anche questa promozione riscontrerà grande successo soprattutto tra le famiglie e i più giovani”.

A seguire le dichiarazioni del presidente di Anica, Francesco Rutelli:

“Il cinema nelle sale deve crescere al di fuori della stagione invernale. Questa promozione dimostra la volontà dell'industria di accogliere il pubblico con un'offerta nuova, di buona qualità, e a condizioni invitanti. Prosegue la collaborazione con il Ministero, che ha voluto la riforma di sistema: autori, produttori e distributori dovranno corrispondere presentando un prodotto sempre migliore”.

Immancabili anche le dichiarazioni del presidente della sezione distributori di Anica, Andrea Occhipinti:

“Cinema e promozioni in tutte le stagioni. Tornano i Cinemadays, quest’anno anche d’estate e poi moltissime anteprime ad agosto dei grandi film della prossima stagione. Un segno della volontà di tutti di offrire al pubblico grandi film per l’intero anno”.

Si prosegue con le dichiarazioni della presidente della sezione produttori di Anica, Francesca Cima:

“Questa nuova edizione di Cinemadays è espressione di un piano strategico condiviso da tutte le componenti della filiera per dare al cinema, soprattutto a quello italiano, l’opportunità di dialogare con il proprio pubblico per tutto l’anno. Creare nuove occasioni di promozione rivolte agli spettatori in un momento positivo per i film italiani nelle sale, dopo l’impulso dato dalla nuova Legge e dalle iniziative messe in campo lo scorso anno dal ministro Franceschini, costituisce un’ulteriore iniezione di fiducia per tutto il sistema”.

Chiudiamo con le dichiarazioni del presidente degli esercenti, Carlo Bernaschi: