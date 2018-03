Stasera in tv: "Pets - Vita da animali" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 17 marzo 2018

Italia 1 stasera propone Pets - Vita da animali (The Secret Life of Pets), film d'animazione del 2016 diretto da Chris Renaud e Yarrow Cheney e prodotto da Illumination Entertainment.





Cast e personaggi

Louis C.K.: Max

Eric Stonestreet: Duke

Kevin Hart: Nevosetto

Jenny Slate: Gidget

Steve Coogan: Sfinge

Ellie Kemper: Katie

Bobby Moynihan: Mel (Hardwell nella versione olandese)

Lake Bell: Chloe

Dana Carvey: Nonnotto

Hannibal Buress: Buddy

Albert Brooks: Tiberius

Tara Strong: Spelaccio

Chris Renaud: Norman

Michael Beattie: Tatuaggio

Doppiatori italiani

Alessandro Cattelan: Max

Pasquale Petrolo: Duke

Francesco Mandelli: Nevosetto

Laura Chiatti: Gidget

Paolo Macedonio: Sfinge

Francesca Manicone: Katie

Luigi Ferraro: Mel

Selvaggia Quattrini: Chloe

Carlo Valli: Nonnotto

Andrea Mete: Buddy

Marco Mete: Tiberius

Paolo Macedonio: Spelaccio

Paolo Vivio: Norman

Francesco Sechi: Tatuaggio





La trama

In un vivace condominio di Manhattan, la vera giornata inizia dopo che gli esseri umani escono per andare al lavoro o a scuola. E’ allora che gli animali domestici di ogni razza, pelliccia e piumaggio vivono la loro routine quotidiana che va dalle nove alle diciassette: andare insieme a passeggio, raccontarsi storie umilianti sui loro padroni, confrontarsi sugli sguardi più irresistibili da assumere per ottenere più snack, e guardare Animal Planet come se fosse un reality.

Il cane che abita ai piani alti dell’edificio, Max, un arguto trovatello di razza Terrier, convinto di stare al centro dell’universo della sua padrona Katie, subisce uno sconvolgimento della propria vita viziata quando lei porta a casa Duke, un cane randagio trasandato e non addomesticato. Quando questa improbabile coppia di cani si ritrova a passeggiare per le strade di New York, dovrà mettere da parte ogni divergenza e fare squadra contro un coniglietto morbido quanto astuto, di nome Nevosetto, che sta reclutando un esercito di animali abbandonati, pronti ad incentivare la ribellione cont ro la ‘sudditanza’ imposta dai padroni...il tutto prima che Katie torni a casa per l’ora di cena.





Commento e recensione

Pets - Vita da animali in originale La vita segreta degli animali è una godibile e colorata fiaba animalista sull'amicizia e una spericolata avventura cittadina costruita a misura di famiglie. Il suo somigliare per dinamiche e situazioni al classico Toy Story, che poteva benissimo intitolarsi "La vita segreta dei giocattoli", è al contempo il punto di forza, ma anche un potenziale tallone d'Achille per il film di Chris Renaud e Yarrow Cheney poiché qualsiasi paragone con il classico Pixar diventa insostenibile. Fortunatamente la Illumination Entertainment ha abbastanza talento creativo ed esperienza per creare un film con una sua identità, in special modo dal punto di vista della peculiare caratterizzazione dei personaggi che a partire da Cattivissimo Me hanno una deliziosa e fumettosa connotazione immediatamente riconoscibile che fa di "Pets" un'altra operazione riuscita, e gli oltre 800 milioni di dollari d'incasso del film sono lì a testimoniarlo.

Pets - Vita da animali: recensione da Venezia 2016 La Mostra del Cinema di Venezia celebra Christopher Meledandri con la proiezione in anteprima nazionale di Pets - Vita da animali.





Curiosità



Durante la scena del parco all'inizio del film, si può vedere Gru di Cattivissimo me mentre cammina con il suo cane Kyle sullo sfondo.



I proprietari di Gidget sono modellati su Louis C.K. (voce di Max) e Ellen DeGeneres.



Il leader degli animali domestici abbandonati è soprannominato Snowball (in italiano Nevosetto), un coniglio che odia gli umani a causa di maltrattamenti passati. In "La fattoria degli animali" di George Orwell, Snowball (Palla di Neve) è uno dei due maiali che guidano la rivoluzione della fattoria contro gli umani che hanno maltrattato animali.



Nella casa piena di gatti si può vedere il reporter di Cattivissimo me in tv.



Max è un Jack Russell terrier, Duke è un mix di Terranova e Pastore, Gidget è un Pomerania bianco, Mel è un Carlino, Buddy è un bassotto, Chloe è un gatta soriana, Sweet Pea (Pisellino) è un pappagallino, Norman è un porcellino d'India, Pops (Nonnotto) è un bassethound, Tiberius è un falco dalla coda rossa, e Ozone (Sfinge) è un gatto Canadian Sphynx senza pelo.



Tra l'orda di gatti che attacca Max nel vicolo ci sono diversi riferimenti a famosi gatti dei cartoon, tra questi c'è un gatto arancione e grasso che ricorda il Garfield cinematografico e i siamesi ispirati ai gatti "Si e Am" di Lilli e il vagabondo.



Se si guardano i tatuaggi del maiale "Tatuaggio" si può vedere un unicorno, un cenno a Cattivissimo me e un altro che dice "Made in France", dove è stata realizzata l'animazione. C'è anche l'immagine della "Triforza" dai videogiochi di Zelda visibile sopra la farfalla.



Il piranha nella fogna degli animali abbandonati è lo stesso utilizzato in varie scene nei film Cattivissimo me.



Il piccolo proprietario di Norman ha due giocattoli dei Minion sul comodino.



Sul frigorifero di Katie c'è un occhio di Minion e una banana nell'immagine immediatamente sotto.



Alla festa a casa di Nonnotto, fa un'apparizione il cane dei cortometraggi dei Minions.



Il coniglio Nevosetto afferma che nella sua vita passata era di proprietà di un mago. Il suo personaggio sembra sospettosamente simile al coniglio Alex Azam del cortometraggio Pixar Presto (2008) che parla del coniglio di un mago.



E' stato annunciato il sequel Pets 2 in uscita nei cinema il 7 giugno 2019.



Il film costato 75 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 875.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore francese Alexandre Desplat , candidato per nove volte all'Oscar e vincitore di due statuette per Grand Budapest Hotel e La forma dell'acqua - The Shape of Water. Gli altri crediti di Desplat per quanto riguarda l'animazione includono musiche per Fantastic Mr. Fox (2009), Le 5 leggende (2012) e più recentemente L'isola dei cani (2018).

La canzone che il barboncino mette al posto della musica classica all'inizio del film è "Bounce" dei System of a Down .

Una scena mostra un tassista che ascolta "Happy" di Pharrell Williams alla radio, brano che ha debuttato in Cattivissimo me 2 (2013), un altro film di Illumination Entertainment.

La colonna sonora include anche i brani: "Welcome To New York" di Taylor Swift, "Stayin’ Alive" di N-Trance, "You’re My Best Friend" dei Queen, "Good Day" di Nappy Roots, "Life After The End Of The World" di Ringworm, "No Sleep Till Brooklyn" dei Beastie Boys, "Lovely Day" di Bill Withers e "Party Hard" di Andrew W.k.



TRACK LISTINGS:

1 Meet the Pets 2:37

2 Katie’s Leaving 0:55

3 Meet Duke 3:36

4 Fetch Me a Stick 3:09

5 Telenovela Squirrels 1:24

6 Hijack! 2:00

7 Gidget Meets Tiberius 4:56

8 Initiation Time 1:01

9 Rooftop Route 1:27

10 The Viper 1:49

11 You Have an Owner? 3:04

12 Good Morning Max 1:29

13 Sewer Chase 1:09

14 Who’s With Me? 1:21

15 Me Like What Me See 0:54

16 Traveling Bossa 1:56

17 Flushed Out To Brooklyn 2:47

18 Sausages! 1:13

19 Duke’s Old House / Captured 3:03

20 Brooklyn Bridge Showdown 2:34

21 Rescuing Duke 2:46

22 Wet But Handsome / Blue Taxi 1:24

23 Max and Gidget 1:36

24 Welcome Home 1:57

25 We Go Together – The Sausage Factory Singers 1:24