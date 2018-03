Creed 2, iniziate le riprese: foto e video dal set con Dolph Lundgren

Di Pietro Ferraro sabato 17 marzo 2018

Riprese al via per Creed 2, il sequel con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Dolph Lundgren e Florian Munteanu nei cinema americani dal 21 novembre 2018.

Iniziate le riprese di Creed 2 e dalle prime foto dal set sembra che il sequel scritto e interpretato da Sylvester Stallone includerà un omaggio al'iconica serie Rocky. Dolph Lundgren che riprende il ruolo di Ivan Drago è stata avvistato con Florian Munteanu, che interpreta suo figlio, sui gradini del Philadelphia Museum of Art, la celebre scalinata percorsa dal Rocky di Sylvester Stallone nel classico del 1976. La location delle riprese è una diventata una famosa destinazione turistica di Philadelphia conosciuta come "Rocky Steps" che include anche la famosa statua di Rocky.

Creed 2: Sylvester Stallone e Dolph Lundgren si allenano per il sequel (video) Reunion di Sylvester Stallone e Dolph Lundgren per il sequel Creed 2.

Dopo i video di allenamento per il film pubblicati da Sylvester Stallone e Dolph Lundgren, le nuove immagini mostrano riprese in corso per Lundgren e Florian Munteanu. Nessun altro del cast era presente sul set nel video ripreso da un fan che è stato condiviso online. La didascalia che accompagna il video sembra indicare un primo giorno di riprese, ma non è stato confermato ufficialmente.

L'Ivan Drago di Dolph Lundgren è l'uomo responsabile della morte sul ring del padre di Adonis Creed in Rocky IV, quindi l'incontro che vedremo in Creed 2, tra i figli di Apollo e Ivan, sarà una resa dei conti con un bel carico emotivo.

Ora che Creed è in produzione non dovremo attendere molto prima di poter vedere Sylvester Stallone e Michael B. Jordan sul set. Sebbene Ryan Coogler non sarà di nuovo al timone del sequel ha fatto un sentito in bocca al lupo a troupe e cast e da fan della saga di Rocky e non vede l'ora di godersi il film al cinema. Creed 2 debutterà nelle sale americane il 21 novembre 2018.