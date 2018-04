Creed 2, via ufficiale alle riprese: cast, sinossi e nuovi video dal set

Di Pietro Ferraro martedì 3 aprile 2018

Riprese al via per Creed 2, il sequel con Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Dolph Lundgren e Florian Munteanu nei cinema americani dal 21 novembre 2018.

Le riprese di Creed 2 sono ufficialmente in corso con trama e cast confermati. Sylvester Stallone torna nel ruolo di allenatore e mentore di Adonis Creed (Michael B. Jordan), figlio dell'amico e rivale Apollo Creed (Carl Weathers) morto sul ring in Rocky 4 per mano del russo Ivan Drago (Dolph Lundgren).

Le riprese di Creed 2 sono attualmente in corso a Philadelphia, e ora MGM e Warner Bros. hanno pubblicato una sinossi ufficiale e una lista del cast. Il sequel vedrà Adonis Creed tornare sul ring contro il figlio di Ivan Drago per vendicare il padre Apollo; Dolph Lungren torna come Ivan Drago per la prima volta dal 1985, mentre Florian Munteanu interpreta il figlio Viktor. Anche Tessa Thompson e Phylicia Rashad riprendono i ruoli interpretati in Creed.





La vita è diventata un esercizio di equilibrismo per Adonis Creed. Tra gli impegni personali e l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento, si trova di fronte alla sfida della sua vita. Affrontare un avversario con legami con il passato della sua famiglia non fa altro che intensificare la sua imminente battaglia sul ring. Rocky Balboa è lì al suo fianco attraverso tutto questo e, insieme, Rocky e Adonis affronteranno il loro retaggio condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere e scoprendo che nulla è più importante della famiglia. Creed II significa tornare alle origini per riscoprire in primo luogo ciò che ti ha reso un campione e per ricordarti che, non importa dove tu vada, non puoi sfuggire alla tua storia.

Stallone ha anche pubblicato un paio di video dal set sul suo account Instagram, dove si prende un po' di tempo per riflettere sulla ormai quarantennale saga di Rocky.

Conoscete il vecchio cliché che sembra solo ieri, ma è così ed è un momento molto eccitante essere qui pronti e vedere Creed 2 iniziare le riprese. Una giornata molto eccitante!!! Gli attori e il team di produzione non attenderanno molto tempo prima di iniziare il film, quindi signore e signori preparatevi a veder volare pugni! #MGM #rockybalboa #CREED2.

Il regista del Creed originale, il Ryan Coogler di Black Panther, non torna a dirigere, ma è ancora a bordo come produttore. Questa volta al timone c'è Steven Caple Jr. che Coogler sembra conoscere molto bene.

Quando ho scritto e diretto Creed, volevo raccontare una storia umana su una famiglia da una nuova prospettiva, mentre rendevo omaggio ai personaggi di Rocky con cui siamo cresciuti e che conosciamo e amiamo. Ho conosciuto Steven come uno straordinario regista nei nostri giorni insieme alla scuola di cinema, quindi non vedo l'ora di vedere cosa lui, Sly, Mike e Tessa porteranno in questo nuovo capitolo.

Steven Caple Jr. ha parlato del film e di cosa vuol raccontare in questo sequel.

È un onore essere parte del franchise e lavorare con una squadra così premurosa. Sono stato coinvolto perché sono sempre stato un fan di Rocky e mi piacciono le storie con il cuore e la sostanza. Ma quando Ryan ha messo il suo tocco personale su Creed, ho sentito un ulteriore livello di connessione con il franchise. Ho cominciato a sentirlo come un qualcosa di più a livello personale per molte ragioni diverse. Il prossimo Creed è una storia al di là del ring e si tuffa in profondità nella famiglia, nel retaggio e nelle paure. Sono entusiasta di condividere il mio punto di vista e collaborare con un cast e una troupe di talento.

Creed 2 debutta nei cinema americani il 21 novembre 2018.

Creed 2, iniziate le riprese: foto e video dal set con Dolph Lundgren

Iniziate le riprese di Creed 2 e dalle prime foto dal set sembra che il sequel scritto e interpretato da Sylvester Stallone includerà un omaggio al'iconica serie Rocky. Dolph Lundgren che riprende il ruolo di Ivan Drago è stata avvistato con Florian Munteanu, che interpreta suo figlio, sui gradini del Philadelphia Museum of Art, la celebre scalinata percorsa dal Rocky di Sylvester Stallone nel classico del 1976. La location delle riprese è una diventata una famosa destinazione turistica di Philadelphia conosciuta come "Rocky Steps" che include anche la famosa statua di Rocky.

Dopo i video di allenamento per il film pubblicati da Sylvester Stallone e Dolph Lundgren, le nuove immagini mostrano riprese in corso per Lundgren e Florian Munteanu. Nessun altro del cast era presente sul set nel video ripreso da un fan che è stato condiviso online. La didascalia che accompagna il video sembra indicare un primo giorno di riprese, ma non è stato confermato ufficialmente.

L'Ivan Drago di Dolph Lundgren è l'uomo responsabile della morte sul ring del padre di Adonis Creed in Rocky IV, quindi l'incontro che vedremo in Creed 2, tra i figli di Apollo e Ivan, sarà una resa dei conti con un bel carico emotivo.

Ora che Creed è in produzione non dovremo attendere molto prima di poter vedere Sylvester Stallone e Michael B. Jordan sul set. Sebbene Ryan Coogler non sarà di nuovo al timone del sequel ha fatto un sentito in bocca al lupo a troupe e cast e da fan della saga di Rocky e non vede l'ora di godersi il film al cinema. Creed 2 debutterà nelle sale americane il 21 novembre 2018.