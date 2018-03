Tomb Raider: la colonna sonora del reboot con Alicia Vikander

Di Pietro Ferraro sabato 17 marzo 2018

Tomb Raider ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del reboot con Alicia Vikander.

Il reboot Tomb Raider ha debuttato nei cinema italiani e bisogna ammettere che la nuova Lara Croft di Alicia Vikander è stata una piacevole sorpresa in questa nuova storia di origine diretta con mano sicura dal regista norvegese Roar Uthaug (The Wave).

Tomb Raider: recensione Alicia Vikander veste i panni di una giovane Lara Croft nel reboot di Tomb Raider. Leggete la nostra recensione

Il nuovo Tomb Raider funziona al meglio nel suo allontanarsi dall'action a tutto tondo rappresentato dai film con Angelina Jolie, per abbracciare il reboot di stampo videoludico da una prospettiva che forse potrebbe apparire troppo al femminile per molti rimasti "incastrati" con la visione nostalgica, e ormai obsoleta, della versione originale e di un'eroina costruita a misura di immaginario maschile.

Intrigante quanto il film anche la colonna sonora composta da Tom Holkenborg aka Junkie XL, i cui crediti includono l'acclamato sequel Mad Max: Fury Road e musiche per videogiochi (The Chronicles of Riddick: Dark Fury), adattamenti per il grande schermo basati su videogiochi (Resident Evil, DOA: Dead or Alive) e cinecomic (Deadpool, Batman v Superman: Dawn of Justice).

La colonna sonora include il brano "Run For Your Life" composto e interpretato dalla cantautrice e statunitense K.Flay.

TRACK LISTINGS:

1. Return to Croft Manor

2. Seeking Endurance

3. The Bag

4. Path of Paternal Secrets

5. The Devil's Sea

6. Let Yamatai Have Her

7. Figure in the Night

8. Remember This

9. Never Give Up

10. Karakuri Wall

11. What Lies Underneath Yamatai

12. There's No Time

13. Becoming the Tomb Raider

14. The Croft Legacy