Il sole a mezzanotte - Midnight Sun: trailer italiano, clip e poster del film con Bella Thorne

Di Pietro Ferraro domenica 18 marzo 2018

Il sole a mezzanotte: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Scott Speer nei cinema italiani dal 22 marzo 2017.

Il 22 marzo Eagle Pictures porta nei cinema italiani Il sole a mezzanotte – Midnight Sun, il dramma romantico ispirato al film giapponese Song to the Sun, (conosciuto in Giappone come "Taiyo no Uta"). Il film, una struggente storia di un amore, ma anche di sogni infranti e realizzati, è diretto da Scott Speer (Step Up Revolution) da una sceneggiatura di Eric Kirsten.

Il film vede protagonista l'attrice e cantante Bella Thorne nota per ruoli nelle serie tv My Own Worst Enemy, Big Love e A tutto ritmo, mentre al cinema l'attrice è apparsa nelle commedie Una fantastica e incredibile giornata da dimenticare, L'A.S.S.O. nella manica e negli horror Amityville - Il risveglio e La babysitter.





Il sole a mezzanotte – Midnight Sun racconta la storia della diciassettenne Katie Price (Bella Thorne), colpita fin dall'infanzia da una rara malattia che rende per lei letale anche la più piccola quantità di luce solare. Durante il giorno è costretta a rimanere in casa, ma è dopo il tramonto che il mondo di Katie prende vita, nel buio, quando si reca alla stazione ferroviaria locale per suonare la sua chitarra davanti ai passanti. Una notte il destino le fa incontrare Charlie (Patrick Schwarzenegger), un ex atleta del liceo, di cui lei è segretamente innamorata da anni. Lei gli nasconde la sua malattia però, proprio quando i due iniziano una travolgente storia d’amore in un’estate quasi perfetta. Dopo Colpa delle Stelle, Io prima di te e Noi Siamo Tutto, un’altra meravigliosa storia d’amore teen che dimostra che l’unico modo di affrontare le avversità della vita è quello di farlo in due.

Il cast di Il sole a mezzanotte - Midnight Sun è completato da Patrick Schwarzenegger, figlio dell'attore Arnold Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard, Ken Tremblett, Nicholas Coombe, Tiera Skovbye e Paul McGillion.

Il regista Scott Speer racconta come è stato introdotto al progetto:

Amo le favole. La sceneggiatura mi è stata inviata da John Rickard, uno dei nostri produttori. Subito, quando l'ho letta, l’ho percepita come una versione concreta e reale della storia di Cenerentola, c on delle sfumature di Rapunzel. Katie è intrappolata nella sua stanza e non può uscire. Quando sorge il sole deve stare lì, deve usare una protezione UV speciale anche sulle finestre, il sole è come l'acqua e la sua casa è come una nave. Credo che a un certo punto della nostra vita ci siamo sentiti tutti così. Penso che tutti abbiamo guardato fuori dalla finestra in diversi momenti della nostra vita e ci siamo sentiti fuori dal mondo. Non possiamo entrare in contatto con il mondo esterno, fino a quando qualcuno non ci mette in contatto con esso. Questa storia parla dell’essere intrappolati lontano dal resto del mondo e dover guardare gli altri che vivono la loro vita e fanno le loro esperienze", dice il regista. "E tu sei lì, e non puoi far parte di nessuna di queste esperienze. Ho pensato che fossequalcosa di così unico, in questo caso particolare, per Katie Price - il personaggio di Bella - eppure al contempo così universale. È un film su un'esperienza che tutti, ad un certo punto, attraversano.

La protagonista Bella Thorne parla del suo personaggio Katie.