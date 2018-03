Un sogno chiamato Florida: trailer italiano, poster e foto del film con Willem Dafoe

Di Pietro Ferraro domenica 18 marzo 2018

Un sogno chiamato Florida: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia drammatica di Sean Baker nei cinema italiani dal 22 marzo 2018.

Il 22 marzo arriva nei cinema italiani, distribuito da Cinema di Valerio De Paolis, il film Un sogno chiamato Florida (The Florida Project), il nuovo film di Sean per il quale Willem Dafoe ha ottenuto la nomination all’Oscar come Miglior Attore non Protagonista, dopo aver già collezionato nomination ai Golden Globe, ai BAFTA e agli Screen Actors Guild Awards.

Un sogno chiamato Florida: recensione in anteprima del film di Sean Baker Il film di chiusura del prossimo Torino Film Festival è la conferma che Sean Baker è un regista sorprendente. Leggi la recensione di The Florida Project.

Il film è ambientato a Orlando, Florida, la capitale mondiale delle vacanze, un paradiso ricco di sole al quale accorrono ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo; un regno incantato con una miriade di parchi tematici, spettacoli e resort. Però, a pochi passi di distanza, c’è un mondo completamente diverso in cui vivono i personaggi descritti da Baker senza pietismi e con una gran dose di allegria.

“Un sogno chiamato Florida” racconta la storia di una vivace bambina e del suo gruppo di amici le cui vacanze estive si riempiono della sorpresa, dello spirito di possibilità e del senso di avventura tipici dell'infanzia mentre gli adulti intorno a loro attraversano tempi difficili. Hanno circa sei anni e riescono ancora a trasformare una realtà fatta di fast food, trash televisivo e quotidiana miseria in un’avventura. Moonee è una piccola canaglia, la sua giovane mamma Halley si muove lungo il confine tra legalità e crimine e l’unico che cerca di tenere insieme le cose è Bobby (Willem Dafoe) il manager del Magic Castel Hotel dove vive Moonee.





La piccola e vivace Moonee (Brooklynn Prince), insieme al suo gruppo di amici, trascorre le vacanze estive con quello spirito di possibilità e quel senso di avventura tipici dell'infanzia, mentre gli adulti intorno a loro attraversano tempi difficili. Hanno circa sei anni e riescono ancora a trasformare una realtà fatta di fast food, trash televisivo e quotidiana miseria in un’avventura. Moonee è una piccola canaglia, mentre la sua giovane mamma Halley (Bria Vinaite) si muove lungo il confine tra legalità e crimine e l’unico che cerca di tenere insieme le cose è Bobby (Willem Dafoe) il manager del Magic Castel Hotel dove vive Moonee.

Il film ha ottenuto moltissimi riconoscimenti: nomination ai British Indipendent Film Awards, agli Spirit Awards ai Gotham e Satellite Awards; è tra i 25 film migliori del 2017 per Sight and Sound, e tra i migliori film dell’anno per il Los Angeles Times; ha vinto come Miglior Film l’American Film Institute Awards, il Toronto Film Critics Associations Award, il San Francisco Film Critics Awards e il Los Angeles Film Critics Association Award (Miglior Attore non Protagonista), il New York Film Critics Circle Awards (Miglior regia e Miglior attore non protagonista), etc.

La piccola Brooklynn Prince è stata premiata come Miglior Giovane Attrice ai Critics' Choice Awards: a soli sette anni è considerata l’attrice rivelazione dell’anno, ed è al 1° posto nella classifica di Indiewire delle migliori performance femminili del 2017 accanto a Meryl Streep, Frances McDormand, Sally Hawkins, Saoirse Ronan, Kristen Stewart.