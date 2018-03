Animali Fantastici 2: nuova teoria dei fan sulle origini del serpente di Voldemort

Di Pietro Ferraro lunedì 19 marzo 2018

Una nuova teoria sul "Maledictus" di Claudia Kim arriva dopo il primo trailer di "Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald".

Per chi si diverte come noi con le teorie dei fan eccone una legata al primo trailer di Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald sul misterioso nuovo personaggio di Claudia Kim.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald - primo trailer italiano del sequel Animali Fantastici 2 Animali Fantastici e dove trovarli 2 arriva nei cinema italiani il 15 novembre 2018.

C'era molto da vedere nel trailer de "I Crimini di Grindewald", ma una delle parti più interessanti è una fugace sbirciata al Circo Arcanus. La versione magica di un freak show di cui farebbe parte il personaggio di Kim come un Maledictus, ovvero un individuo dal sangue maledetto destinato a trasformarsi in una bestia. Poco altro si sa su quale animale si trasformerà, ma quando le immagini promozionali del cast sono state rilasciate l'anno scorso, i Leggings indossati da Kim erano una scelta piuttosto sospetta con quel tessuto che la faceva assomigliare ad un serpente.

Digital Spy aveva già ipotizzato una teoria secondo la quale il personaggio di Kim è in realtà il serpente di Voldermort / Horcrux Nagini, ma il trailer potrebbe averlo confermato. Se si guarda da vicino l'immagine ad alta risoluzione pubblicata sul sito Pottermore, c'è un cartellone sulla sinistra con la parola "Maledictus" che si intravede in basso. Ci sono anche le parole francesi "En Chair Et En Os" (in carne ed ossa) e quello che sembra essere il dipinto di un serpente.

Il Circo Arcanus è apparso su una locandina nell'originale Animali fantastici e dove trovarli, il che significa che Rowling e Yates potrebbero aver creato questo retroscena in largo anticipo. È interessante notare che si sa molto poco su Nagini prima della sua introduzione nel romanzo di Harry Potter e il Calice di Fuoco del 2000. Il serpente ha avuto il ruolo di fedele servitore di Voldemort fino alla sua morte nel libro finale, ma il suo passato rimane ancora avvolto nel mistero .

Altro indizio a supporto della teoria è che gran parte del cast de "I Crimini di Grindewald" ha ricevuto un nome, ma il ruolo di Kim è ancora chiamato "Maledictus non identificato". Proprio come accaduto con la rivelazione di Credence come Obscurus, Nagini potrebbe rappresentare un'enorme svolta nella trama. Detto questo uno spoiler sulla “The Enchanting SNAKE GIRL” (La strabiliante ragazza serpente) che è in realtà Nagini sembra un tantino precoce rispetto all'uscita del film, quindi come ogni teoria che si rispetti va presa con le molle.

Ci sono molti "Maledictus" nel Mondo Magico quindi non vi è nulla di confermato, ma è anche vero che Animali Fantastici e dove trovarli ha incluso diverse connessioni tra la serie di film prequel e i romanzi di Harry Potter, con diversi "easter egg" disseminati nel film. La sensazione è che JK Rowling mentre racconta la storia della lotta di Silente con Grindelwald voglia ricordare ai fan che gli eventi di questi nuovi film alla fine porteranno al regno del terrore di Voldemort. Se il personaggio di Kim è intrappolato per sempre nella forma di un serpente e incrocia il Grindelwald di Johnny Depp si potrebbero creare connessioni sorprendenti.

Fonte: Digital Spy