Zerovskij - Solo per Amore: nuove clip con Renato Zero e si replica il 3 e 4 aprile

Di Pietro Ferraro giovedì 22 marzo 2018

Zerovskij - Solo per Amore: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film concerto di Renato Zero nei cinema italiani il 3 e 4 aprile 2018.

Grandissimo successo per Zerovskij - Solo per Amore, lo show di Renato Zero è approdato nei cinema come un evento di tre giorni che ha conquistato la vetta della classifica degli incassi con 443.668€ (47.000 spettatori).

Molte le sale sold out in questi giorni, molte le persone che hanno chiesto il prolungamento della programmazione. Così a grande richiesta, Zerovskij torna al cinema per altri due giorni con proiezioni extra il 3 e 4 aprile.

.…Allora? Non siete ancora sazi, davvero? Ma non ci credo! Avete ancora voglia di Zerovskij, ma è bellissimo! Davvero bellissimo! E allora tornate, Zerovskij ed io vi aspettiamo. Stesso schermo, stessa magia. Parola di Renato Zero!





Zerovskij - Solo per Amore: Renato Zero al cinema solo il 19, 20 e 21 marzo

Il 19, 20 e 21 marzo arriva nelle sale d'Italia con Notorious Pictures, l'evento Zerovskij - Solo per Amore, spettacolo ideato, scritto e diretto da Renato Zero.

Sullo schermo viene riproposto il tour che la scorsa estate ha registrato ovunque il tutto esaurito, sorprendendo ed entusiasmando la critica e il pubblico. Un progetto live innovativo e senza precedenti, una sorta di “teatro totale” che, con un eccezionale dispiegamento di forze artistiche, ha unito musica alta, prosa e cultura pop. Oltre 2 ore di spettacolo registrate durante le rappresentazioni svolte in una delle location più suggestive d’Italia, l’Arena di Verona.

In una improbabile stazione ferroviaria, diretta dal misterioso Zerovskij, tra reale e irreale, in scena Amore, Odio, Tempo, Morte e Vita, non più come concetti astratti ma finalmente umanizzati, pronti al confronto amaro, ironico, tenero e spietato con un figlio di nessuno, Enne Enne, e i due viaggiatori di sempre, Adamo ed Eva.

L’opera, che si presenta in una nuova versione arricchita da contributi inediti, si avvale della regia video di Gaetano Morbioli perRun Multimedia.

Per info su biglietti e programmazione vi segnaliamo il sito ufficiale.





Stazione Terra, ultima frontiera possibile del nostro tempo.

Dio medita sulla bellezza del disegno originario devastato dalla cupidigia dell’uomo e accenna misteriosamente ad un nuovo progetto per il mondo.

Treni e sogni intanto partono e arrivano, contrappuntati dagli annunci degli altoparlanti e da improbabili spot pubblicitari.

Zerovskij è il capostazione; della stazione ha fatto la sua casa e la sua famiglia; fischia e regola transiti e passaggi.

All’improvviso l’altoparlante annuncia la fuga di due loschi individui, Adamo ed Eva, fuggiaschi da secoli. Mentre si affaccia tra i binari Tempo che inveisce contro i passeggeri,rei di aver perduto riferimenti, memoria e occasioni, Zerovskij ritrova Enne Enne, un ragazzo abbandonato che proprio lui anni prima ha raccolto in fasce in un vagone dismesso.

Ma tutti i sentimenti sono in pericolo perché irrisolto è il dialogo tra Amore, ridotto dagli eventi del mondo alla paralisi, e Odio che continua a sponsorizzare la perdizione come il massimo divertimento.

Nella confusione Morte è alla ricerca della sua prossima preda e punta il fragile e demotivato Enne Enne.

Dall’altoparlante intanto viene annunciata la morte della Cultura, insieme a sterili promesse di felicità tramite chirurgia plastica, sesso facile e viaggi premio per un futuro già passato.

Sembra definitivamente tramontare il disegno di Dio.

È sola Eva, che denuncia la sua condizione di donna martirizzata da Adamo e dalla vita. È solo Adamo, che scappa, vigliacco e insoddisfatto come sempre. È solo Tempo, mai puntuale ai più importanti appuntamenti. È sola Morte, che si vede interdetta sull’uscio degli ospedali dove anime senza futuro chiedono solo rispetto per le proprie decisioni. Sono soli Odio e Amore, che si rinfacciano le loro inadeguatezze. Ed è solo Enne Enne, che medita di lasciare la vita.

Ma Morte con coraggio rompe la catena e decide di chiudere gli occhi e risparmiare il ragazzo. Sembra l’inizio di una rinascita collettiva.

Enne Enne rinuncia al suicidio e riceve l’investitura di nuovo capostazione da Zerovskij; Adamo ed Eva si ricongiungono per l’ennesima volta nella Storia dell’Umanità; Morte cambia pelle e torna Vita. Zerovskij, svelando a sorpresa la sua identità di angelo terreno in società con Dio,sente di aver finalmente completato il suo compito. Ma all’improvviso suona una campanella.

E’ il momento della medicina per tutti i presenti. La ricreazione è finita?