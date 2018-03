Foxtrot - La danza del destino: trailer italiano, clip e poster del film di Samuel Maoz

Di Pietro Ferraro lunedì 19 marzo 2018

Foxtrot: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Samuel Maoz nei cinema italiani dal 22 marzo 2018.

Il 22 marzo Academy Two porta nei cinema italiani Foxtrot - La danza del destino, il dramma israeliano Gran Premio della Giuria al Festival di Venezia 2017.

Venezia 2017, Foxtrot di Samuel Maoz: Recensione in Anteprima Leone d'Oro con Lebanon, Samuel Maoz torna al Lido con Foxtrot.

Foxtrot è scritto e diretto dall’israeliano Samuel Maoz, il regista di Lebanon, film Leone d’Oro al Festival di Venezia 2009.





Quando degli ufficiali dell’esercito si presentano alla porta di casa e an nunciano la morte del loro figlio Jonathan, la vita di Michael e Dafna viene sconvolta. Mentre la moglie dorme sedata dai tranquillanti, Michael, sempre più frustrato dall'eccessivo zelo dei parenti in lutto e dai benintenzionati burocrati dell’esercito, entra in una turbinosa spirale di rabbia e si ritrova davanti a un’imperscrutabile svolta nella vita, paragonabile alle surreali

esperienze vissute dal figlio come soldato.

Il film interpretato da Lior Ashkenazi, Sarah Adler e Yonatan Shiraysi si divide in tre atti, come in una tragedia greca, per mettere in discussione un intero mondo, le sue convinzioni, i suoi sensi di colpa atavici.

Ho scelto di costruire la storia come una tragedia greca classica in cui l’eroe è causa della sua punizione e lotta contro quelli che vorrebbero salvarlo. Samuel Maoz

Il regista Samuel Maoz mette in scena il dramma di una famiglia che va in pezzi e si riunisce e un conflitto tra amore e senso di colpa, e come nel film precedente Lebanon, Maoz continua ad indagare con sguardo sia critico che compassionevole il dipanarsi di dinamiche umane in un ambito chiuso.