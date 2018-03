Empire Film Awards 2018, i vincitori: Trionfa Star Wars: Gli ultimi Jedi

Di Federico Boni lunedì 19 marzo 2018

Empire Film Awards 2018 ai piedi di Star Wars: Gli ultimi Jedi.

Sono stati assegnati nel weekend gli Empire Awards 2018, che hanno visto trionfare Star Wars: Gli ultimi Jedi con ben 5 premi vinti. Miglior film, miglior regista (Rian Johnson), miglior attrice ( Daisy Ridley), migliori effetti speciali e migliori costumi. Ancora cinecomic con il miglior attore, Hugh Jackman, mentre Get Out ha vinto l'award per la miglior sceneggiatura. Tra le novità maschili e femminili di stagione Josh O’Connor per God’s Own Country, eletto anche miglior film britannico, e Dafne Keen con Logan, mentre Wonder Woman ha fatto suo il premio in qualità di miglior 'sci-fi/fantasy'. Categorie alquanto discutibili, come si vedrà anche con i successivi riconoscimenti.

I Am Not Your Negro è stato eletto miglior documentario, con Get Out miglior horror, The Death Of Stalin miglior comedy, Kingsman: The Golden Circle miglior thriller e Coco miglior lungometraggio animato. Steven Spielberg, a cui mercoledì andrà il David alla carriera, ha fatto suo l'Empire Legend of out Lifetime Award, mentre Mark Hamill l'Empire Icon.

Empire Film Awards 2018 i vincitori

BEST FILM - Star Wars: The Last Jedi

BEST DIRECTOR - Rian Johnson – Star Wars: The Last Jedi

BEST MALE NEWCOMER - Josh O’Connor — God’s Own Country

BEST FEMALE NEWCOMER - Dafne Keen – Logan

BEST ACTRESS - Daisy Ridley – Star Wars: The Last Jedi

BEST ACTOR - Hugh Jackman – Logan

BEST SCREENPLAY - Get Out

BEST SCI-FI/FANTASY - Wonder Woman

BEST BRITISH FILM - God’s Own Country

BEST HORROR - Get Out

BEST DOCUMENTARY - I Am Not Your Negro

BEST COMEDY - The Death Of Stalin

BEST THRILLER - Kingsman: The Golden Circle

BEST ANIMATED FILM - Coco

BEST SOUNDTRACK - Baby Driver

BEST COSTUME DESIGN - Star Wars: The Last Jedi

BEST PRODUCTION DESIGN - Baby Driver

BEST VISUAL EFFECTS - Star Wars: The Last Jedi

BEST MAKE-UP AND HAIRSTYLING - Beauty And The Beast

EMPIRE ‘LEGEND OF OUR LIFETIME’ AWARD - Steven Spielberg

EMPIRE ICON - Mark Hamill

EMPIRE INSPIRATION AWARD - Amma Asante

EMPIRE VISIONARY AWARD - Edgar Wright