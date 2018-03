Avengers: Infinity War - il nuovo trailer conferma la morte di un personaggio? (SPOILER)

Di Pietro Ferraro lunedì 19 marzo 2018

Il nuovo trailer di "Avengers: Infinity War" potrebbe includere indizi sulla morte di un personaggio molto amato dai fan.

ATTENZIONE!!! L'articolo contiene SPOILER sul film Avengers: Infinity War.

Il nuovo trailer di Avengers: Infinity War ha fatto il suo debutto online e secondo il sito Screen Rant potrebbe confermare la morte di Loki. Tom Hiddleston con il suo ambiguo e fascinoso Loki è diventato molto popolare tra i fan dei film Marvel, ma ora ci sarebbero prove evidenti che Loki NON si unirà alla battaglia di "Infinity War" con alcune nuove inquadrature di un Thor in agonia a confermarlo.

Avengers: Infinity War - nuovo trailer italiano, poster e dettagli sulla trama Il cinecomic Marvel "Avengers: Infinity War" debutta nei cinema italiani il 25 aprile 2018.

Non si può certo dire che Loki non se la sia cercata: ha fatto un patto con Thanos e l'Ordine Nero per distruggere la Terra e aiutato il Titano pazzo cedendogli una delle Gemme dell'Infinito. Secondo la teoria la minacciosa astronave che Thor, Loki e ciò che rimane del popolo della distrutta Asgard incontrano nel finale di Thor: Ragnarok apparterrebbe a Thanos. Sarebbe in quel frangente che ciò che resta di Asgard verrà spazzato via, con Thor che finisce nelle mani di Thanos e Loki che consegna la Gemma dell'Infinito, nota come Tesseract, che ha rubato dalla sala dei trofei di Asgard. Loki appare nel trailer circondato da corpi senza vita e resti di un'astronave appena distrutta, è illuminato dalle fiamme e sta fissando una figura invisibile di potere incomparabile che si staglia di fronte a lui.

Per alcuni quell'immagine mostra che la vera natura del fratellastro di Thor era tornata a galla, quella natura ambigua ed egoista che non gli avrebbe mai permesso di essere un eroe ne tantomeno un buon sovrano. Per altri più "garantisti" quell'immagine era invece la prova che Loki non aveva altra scelta se voleva sopravvivere se non schierarsi dalla parte del più forte.

Avengers: Infinity War - 5 personaggi che potrebbero morire in "Avengers 3" Alcuni personaggi moriranno in "Avengers 3", proviamo a scoprire chi potrebbero essere.

Torniamo alla scena del trailer, vediamo Loki che è tutto ciò che si suppone sia rimasto dell'equipaggio e dei passeggeri della nave asgardiana. I membri dell'esercito personale di Thanos circondano Loki in attesa di ordini da Thanos. Loki e i figli di Thanos stanno guardando qualcosa. E ora veniamo all'immagine di un Thor agonizzante stretto nella presa mortale di Thanos che sembra pronto a schiacciare la testa del Dio del tuono.

Nell'immagine in alto si potrebbe pensare che Thanos, che a questo punto ha già ottenuto la Gemma del Potere, stia dando una dimostrazione della sua forza a Thor, ma sarebbe ben poca cosa visto che il fragile cranio di Thor sarebbe schiacciato in qualche secondo sotto la morsa della possente mano del Titano pazzo; l'ipotesi è che invece Thanos stia costringendo Thor a guardare qualcosa contro la sua volontà, l'esecuzione di Loki. Dopo la presunta esecuzione di Loki, Thanos lascia Thor per morto che verrà poi recuperato dai Guardiani della Galassia, un gruppo in cui non mancano di certo persone in cerca di vendetta contro Thanos.

Ma prima che Thor affronti il suo avversario deve avere un'arma degna di tale compito. Non più il Mjolnir, un martello creato per aiutare Thor a volare e a colpire i nemici, ma è giunto il momento per lo Stormbreaker, un letale mix tra un'ascia e un martello, uno strumento che grida guerra e furiosa vendetta.