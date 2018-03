Renée Zellweger è Judy Garland, la prima foto ufficiale dal biopic

Di Federico Boni lunedì 19 marzo 2018

Renée Zellweger sarà Judy Garland al cinema.

15 anni dopo l'Oscar vinto grazie a Ritorno a Cold Mountain, Renée Zellweger torna ad incrociare una pellicola 'da statuetta' con Judy, biopic dedicato all'iconica Judy Garland. A dirigere il tutto Rupert Goold, nel 2015 esordiente al cinema con True Story.

Al centro della trama gli ultimi concerti londinesi tenuti dalla Garland, deceduta nel 1969. Il film è ambientato nell'inverno del 1968, con l'attrice, 30 anni prima entrata nella storia del cinema grazie a Il mago di Oz, che sbarca a Londra per un tutto esaurito al Talk of the Town. La sua voce non è più quella di un tempo, ma la sua intensità drammatica è notevolmente cresciuta. Mentre si prepara per lo spettacolo, Judy combatte con il regista, affascina i musicisti e affabula amici e fan adoranti. Ormai fragile, la diva ricorda i decenni passati, i mariti archiviati e le memorie di un tempo.

Accanto alla Zellweger troveranno spazio Jessie Buckley, Finn Wittrock e Michael Gambon. La Pathé distribuirà il film nel Regno Unito, in Francia e in Svizzera, per poi gestire le vendite nel resto del mondo.

Fonte: Indiewire