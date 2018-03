Indiana Jones 5, via alle riprese nell'aprile del 2019

lunedì 19 marzo 2018

Harrison Ford sarà ancora una volta Indiana Jones.

Instancabile Steven Spielberg. Mercoledì a Roma per il David alla carriera e a fine mese di nuovo in sala grazie a Ready Player One, il regista ha annunciato durante gli Empire Awards 2018 che Indiana Jones 5 andrà incontro alle riprese nell'aprile del 2019.

"Vale sempre la pena venire qui a lavorare con un po' di talenti del Regno Unito. Gli attori, la troupe, gli elettricisti, i falegnami, i piloti, tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzare qui i miei film e continueranno ad aiutarmi a realizzare i miei film quando tornerò nell'aprile del 2019 per fare proprio qui il quinto Indiana Jones".

Apriti cielo. Al cinema dal 20 luglio 2020, il film vedrà Spielberg ritrovare Harrison Ford, oltre agli storici produttori Kathleen Kennedy e Frank Marshall, con David Koepp allo script. 10 anni fa, come dimenticarlo, l'archeologo tornava al cinema dopo quasi 20 anni d'assenza con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, campione d'incassi con 786,636,033 dollari worldwide. I quattro film della saga hanno complessivamente raccolto 2 miliardi di dollari solo al botteghino, inflazione esclusa. Nell'aprile del 2019 Harrison Ford avrà 76 anni.

