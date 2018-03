Take That, la boyband diventa film

Di Federico Boni martedì 20 marzo 2018

Non solo Abba. Anche i Take That avranno il loro musical in sala.

Da musical teatrale a film. Come avvenuto con Mamma Mia! degli Abba, anche i Take That, storica boyband anni '90, andranno incontro ad una clamorosa trasposizione cinematografica. Ad annunciare la notizia Gary Barlow, al britannico The Sun.

«Il film si farà sicuramente e le riprese potrebbero cominciare al massimo all’inizio del prossimo anno. Non sappiamo ancora chi sarà il regista, ma ci stiamo lavorando. Siamo super eccitati, ma prima ci sono alcuni ostacoli da superare». «Mamma Mia! ha estratto l’essenza dello spettacolo teatrale puro e lo ha portato sul grande schermo. Guardate anche al successo raggiunto da La La Land o The Greatest Showman, sono film musicali molto popolari».

Scritto da Tim Firth, il musical dei Take That vede sul palco la boyband Five To Five. Tutto tace sul possibile casting della pellicola, con Barlow che ha ipotizzato Brad Pitt nei suoi panni. Convinti dell'operazione anche Howard Donald e Mark Owen, altri due componenti del gruppo, mentre tutto tace da parte di Robbie Williams e Jason Orange, andati via nel corso degli anni. Nel 2020 i Take That festeggeranno i 30 anni di vita. Quale modo migliore se non regalandosi un film in sala?