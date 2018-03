Io Sono Tempesta: trailer e foto del film di Daniele Luchetti con Marco Giallini ed Elio Germano

Di Pietro Ferraro martedì 20 marzo 2018

Io Sono Tempesta: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Daniele Luchetti nei cinema italiani dal 12 aprile 2018.

A tre anni dal biopic Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente, il regista Daniele Luchetti torna nei cinema il 12 aprile con Io sono tempesta.

Il vede protagonista Marco Giallini nei panni di un finanziere "truffaldino" che scoprirà un'Italia vera, tangibile e che molti ignorano volutamente, che ha il volto di un giovane padre in difficoltà economiche interpretato da Elio Germano che frequenta un centro d'accoglienza con il figlio. Ad un certo punto pertò il denaro finirà per insinuarsi con il suo carico di tentazioni, mettendo in dubbio morale e rendendo sempre più labile il confine tra giusto e sbagliato, onesti e furbetti, in un bailamme di maschere che rappresentano le due facce di un'Italia sempre più in affanno.

Daniele Luchetti ha descritto il film come una farsa sociale sul potere del denaro, ma anche una come una sorta di fiaba che vuol cambiare la prospettiva della narrazione rispetto a ricchezza e povertà assolute e a tutto ciò che si trova nel mezzo, quella sorta di limbo che è diventata l'Italia.





Marco Giallini è Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai servizi sociali in un centro di accoglienza. E così, il potente Numa dovrà mettersi a disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi. Tra questi c’è Bruno (Elio Germano), un giovane padre che frequenta il centro con il figlio, in seguito ad un tracollo economico. L’incontro sembrerebbe offrire ad entrambi l’occasione per una rinascita all’insegna dei buoni sentimenti e dell’amicizia. Ma c’è il denaro di mezzo e un gruppo di senzatetto che, tra morale e denaro, tenderà a preferire il denaro. Alla fine, come nel miglior cinema di Daniele Luchetti, bisognerà chiedersi: chi sono i buoni, se ci sono?

Il cast del film è completato da Eleonora Danco, Jo Sung, Francesco Gheghi, Carlo Bigini, Marcello Fonte, Franco Boccuccia, Paola Da Grava e Federica Santoro.