Tully: trailer italiano e poster del film con Charlize Theron

Il 3 maggio arriva nei cinema con Universal Pictures il film Tully, una nuova commedia dal regista candidato all'Oscar Jason Reitman ("Tra le nuvole") e dello sceneggiatore premio Oscar Diablo Cody "Juno").

Marlo (l’attrice premio Oscar Charlize Theron), madre di tre figli di cui uno appena nato, su consiglio del fratello (Mark Duplass) assume una tata per la notte. Titubante all'inizio per via della stravaganza della ragazza, col tempo Marlo stringe un legame unico con la giovane, premurosa, sorprendente e a volte provocatoria bambinaia di nome Tully (Mackenzie Davis).

Charlize Theron torna a collaborare con il team di realizzatori della dark-comedy Young Adult per una storia di una mamma "sfiancata" da notti insonni e una tata eccentrica che arriva in suo soccorso, che si rivelerà un grande supporto anche dal punto di vista emotivo

Marlo è molto preoccupata nel portare una sconosciuta nella sua famiglia e parlando con il fratello comincia a fare degli esempi macabri: "E' come un film in cui la tata cerca di uccidere la famiglia e la mamma sopravvive e alla fine deve camminare con un bastone".

Charlize Theron ha parlato del film in un'intervista con la rivista People Magazine.

Non penso che avrei potuto fare questo film se non avessi sperimentato prima la maternità, quindi questo film è arrivato in un momento perfetto per me. C'è un sacco di pressione sui genitori e sul tentativo di equilibrare le loro vite e fare ogni cosa perfetta e farla sempre con un sorriso. Quindi volevo raccontare una storia che dica ai genitori: "Ehi, la vita può diventare difficile per voi, ed è ok se dovete chiedere un aiuto".