Obbligo o Verità?: trailer italiano e poster dell'horror sovrannaturale prodotto da Blumhouse

Di Pietro Ferraro martedì 20 marzo 2018

Obbligo o Verità?: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Jeff Wadlow nei cinema italiani dal 21 giugno 2018.

Lucy Hale (Pretty Little Liars, Scream 4) e Tyler Posey (Teen Wolf, la serie tv Scream) guidano il cast di Obbligo o Verità? (Truth or Dare), un thriller-horror sovrannaturale prodotto da Blumhouse (Auguri per la tua morte, Scappa: Get Out, Split), in cui un innocuo gioco tra amici diventa letale quando qualcuno, o qualcosa, inizia a punire chi dice una bugia o rifiuta una prova di coraggio. Questo gruppo deve continuare a giocare e allo stesso tempo cercare di capire da dove l'incubo iniziato.

Il primo trailer di Obbligo o Verità? sembra un mix di It Follows e Final Destination con giovani personaggi costretti a rivelare oscuri segreti e fare scelte terribili se non vogliono andare incontro a morti violente. Una peculiarità del film è mostrare volti deformati da ampi e innaturali sorrisi in stile Joker, un furbo escamotage per regalare qualche brivido in più rispetto e un un surplus di appeal per un plot che viaggia su binari oltremodo consolidati.

Diretto da Jeff Wadlow (Kick-Ass 2), il cast del thriller include anche Violett Beane, Hayden Szeto, Landon Liboiron, Sophia Taylor Ali e Nolan Gerard Funk. Il film è prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, mentre tra i produttori esecutivi figurano Wadlow, Chris Roach, Jeanette Volturno e Couper Samuelson.