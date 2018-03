Tu mi nascondi qualcosa: trailer, foto e poster della commedia con Rocco Papaleo e Giuseppe Battiston

Di Pietro Ferraro martedì 20 marzo 2018

Tu mi nascondi qualcosa: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Giuseppe Loconsole nei cinema italiani dal 25 aprile 2018.

Il 25 aprile Eagle Pictures porta nei cinema Tu mi nascondi qualcosa, una brillante commedia degli equivoci diretta da Giuseppe Loconsole che racconta la storia di tre diversi personaggi: un bigamo smemorato, una pornostar con marito geloso e una investigatrice privata sbadata.

Il cast di questa commedia di stampo corale include Rocco Papaleo, Giuseppe Battiston, Sarah Felberbaum, Rocío Muñoz Morales, Alessandro Tiberi, Stella Egitto, Eva Robin’s, Simone Grechi, Ninni Bruschetta e Olga Rossi.





Valeria è un’investigatrice privata distratta che, pedinando la persona sbagliata, rivela a Francesco che la moglie lo tradisce. Alberto è un uomo che in seguito ad un incidente perde la memoria e al cui capezzale si presentano ben due mogli. Linda fa la pornostar, ma il suo compagno Ezio non mostra segni di gelosia finché non inizia a sospettare che lei abbia una relazione con l’attore con cui “lavora” sul set.

Il regista Giuseppe Loconsole per la sua opera prima ha scelto un film a episodi con storie intrecciate e l'intento di fare una commedia dal respiro internazionale, con una comicità intervallata a momenti più riflessivi, un modo di fare commedia in cui levità e spessore vanno a braccetto, nello stile di grandi successi francesi come Quasi amici.