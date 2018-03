Black Panther, record storico su Twitter

Di Federico Boni martedì 20 marzo 2018

35 milioni di tweet in poco più di un mese legati a Black Panther.

Incassati 1,190,515,681 dollari in tutto il mondo, Black Panther continua ad abbattere record. L'ultimo titolo Disney Marvel è infatti diventato il film più twittato della Storia del Cinema.

Ad ufficializzare il primato proprio Twitter, con oltre 35 milioni di tweet scambiati in tutto il mondo. Battuto Star Wars: Il risveglio della Forza, precedente primatista, con Star Wars: Gli ultimi Jedi al terzo posto. Non a caso tre pellicole Disney. Il maggior numero di cinguettii sono arrivati da Stati Uniti, Regno Unito e Thailandia.

Il weekend scorso Black Panther è anche diventato il primo film dal 2009 ad oggi, ovvero dai tempi di Avatar, ad aver mantenuto la vetta del box office americano per 5 weekend consecutivi. Entro domenica la pellicola, mai sazia, diventerà il maggior incasso Usa per un cinecomic, inflazione esclusa. Cadranno, infatti, i 623,357,910 dollari incassati nel 2012 da Marvel's The Avengers.

Fonte: HollywoodReporter