Stasera in tv: "Tutte le strade portano a Roma" su Canale 5

Di Pietro Ferraro mercoledì 21 marzo 2018

Canale 5 stasera propone "Tutte le strade portano a Roma", commedia romantica del 2015 diretta da Ella Lemhagen e interpretata da Sarah Jessica Parker, Rosie Day, Raoul Bova, Claudia Cardinale e Paz Vega.





Cast e personaggi

Sarah Jessica Parker: Maggie

Rosie Day: Summer

Raoul Bova: Luca

Claudia Cardinale: Carmen de Rossi

Paz Vega: Giulia Carni

Nadir Caselli: Valentina

Shel Shapiro: Marcellino Gasparri

Marco Bonini: Ispettore Moravia

Rocío Muñoz: Ermenegilda

Luis Molteni: Prete





La trama

Maggie (Sarah Jessica parker) è una rigida madre single e insegnante universitaria di New York. Nel tentativo di ristabilire un legame con la sua problematica figlia adolescente Summer (Rosie Day), Maggie decide di intraprendere un viaggio per un borgo toscano che ha frequentato in gioventù. All'arrivo Maggie si imbatte in Luca (Raoul Bova), un suo ex che è ancora scapolo e vive con Carmen (Claudia Cardinale), la sua mamma ottantenne. Summer (a cui manca il suo fidanzato, un "cattivo ragazzo" di New York) e Carmen (che sta segretamente pianificando un matrimonio, contro la volontà di Luca, con Marcellino il suo unico vero amore di Roma) rubano la macchina di Luca e partono alla volta della Capitale. Maggie e Luca scoperta la fuga partono all'inseguimento delle due e questo viaggio per raggiungere Roma diventerà per tutti motivo di cambiamento e comprensione reciproca.





Il nostro commento

L'Italia da cartolina e gli italiani stereotipi da romanzi d'amore, o peggio ancora da commedie anni '50, sono difetti che ritroviamo purtroppo in quasi ogni commedia di stampo romance di produzione americana (vedi "Sotto il sole della Toscana" o "La fontana dell'amore"), e purtroppo Tutte le strade portano a Roma non fa eccezione.

Su schermo ritroviamo la stessa patinata trama già vista e rivista, ma qui si aggiungono coincidenze improbabili, personaggi tagliati con l'accetta, l'adolescente ribelle di Rosie Day su tutti, e un viaggio "on-the-road" davvero troppo banale in cui le tappe non regalano alcuna evoluzione dei personaggi se non un intreccio romance un po' impacciato che va ben oltre i doveri di sceneggiatura, Raoul Bova e Sarah Jessica Parker non spiccano certo per alchimia.

Tutte le strade portano a Roma scivola via nella prevedibilità più assoluta, mancando l'obiettivo più importante per una commedia romantica di questo tenore, creare un minimo sindacale di empatia con i personaggi che possa in qualche modo sopperire alla fisiologica prevedibilità di una sceneggiatura, ma soprattutto di un genere, che vive e sopravvive di stereotipi.





Curiosità e colonna sonora