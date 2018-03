Avengers: Infinity War, suo il 2° trailer più visto di sempre - record di prevendite

Di Federico Boni martedì 20 marzo 2018

Avengers: Infinity War da record e non è ancora uscito.

Avengers: Infinity War - nuovo trailer italiano, poster e dettagli sulla trama Il cinecomic Marvel "Avengers: Infinity War" debutta nei cinema italiani il 25 aprile 2018. Il secondo trailer di Avengers: Infinity War, sbarcato on line pochi giorni fa, è stato visto 179 milioni di volte nelle sue prime 24 ore, diventando così il terzo trailer più visto della storia all'esordio. Parola di Disney.

Ma tra i secondi trailer, ed è qui che cade l'ennesimo record Marvel, ha fatto suo lo storico scettro, superando l'ex primatista La bella e la Bestia, visto 128 milioni di volte.

Davanti a tutti tra i primi trailer più visti nelle prime 24 ore c'è sempre Avengers: Infinity War, che a novembre rastrellò la bellezza di 230 milioni di visualizzazioni in 24 ore, stracciando il precedente primato di It, il cui trailer era stato visto 197 milioni di volte in un giorno. E non è ovviamente finita qui, la pagina dei guiness di Infinity War. Anzi, è appena iniziata.

Il film sta infatti abbattendo tutti i record di prevendita: è diventato il cinecomic più (pre)venduto di sempre per la catena di cinema AMC dopo 72 ore, triplicando il precedente record fatto segnare da Black Panther, mentre in sei ore ha stracciato il primato delle prevendite da cinecomics per Fandango nelle prime 24 ore. Una potenza distruttiva spaventosa, quella del titolo Disney, che tra un mese punta ad entrare nella Storia del box office americano con il più ricco esordio di sempre. Da battere i 247,966,675 dollari di Star Wars: Il risveglio della Forza.