Succede: trailer e poster del film basato sul bestseller di Sofia Viscardi

Il 5 aprile Warner Bros. porta nei cinema Succede, il teen-movie tratto dall’omonimo bestseller di Sofia Viscardi (oltre 100.000 copie vendute).

Diretto da Francesca Mazzoleni, scritto da Paola Mammini, Francesca Mazzoleni e Pietro Seghetti, Succede è interpretato da un cast di giovanissimi che include Margherita Morchio (Meg), Matteo Oscar Giuggioli (Tom), Matilde Passera (Olly). Nel cast figurano anche Brando Pacitto (Sam) e Francesca Inaudi.

Sofia Viscardi, classe 1998, ha iniziato su YouTube, il suo video 'Ricominciamo da qui' è stato uno dei dieci video più visti sulla piattaforma in Italia nel 2016, con oltre un milione e duecentomila visualizzazioni.

A proposito della scelta del titolo "Succede", Viscardi l'ha motivata come segue in un'intervista con La Stampa.

C’è una frase nel libro che dice così: “A questa età non lo decidi, succede. Non lo programmi, non sai quando. Arriva e basta”. L’avevo pensata molto tempo prima di iniziare a scrivere la storia e l’ho ripresa perché, per me, ha un grande significato. Nella vita accadono tante cose e “Succede” mi sembrava il titolo più adatto a un romanzo di formazione dove i protagonisti sono adolescenti alle loro prime esperienze.