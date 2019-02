Stasera in tv: "Tiramisù" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 7 febbraio 2019

Canale 5 stasera propone "Tiramisù", commedia del 2016 diretta da Fabio De Luigi e interpretata da Fabio De Luigi, Vittoria Puccini, Angelo Duro, Alberto Farina e Pippo Franco.

Cast e personaggi

Fabio De Luigi: Antonio Moscati

Vittoria Puccini: Aurora

Angelo Duro: Franco

Alberto Farina: Marco

Giulia Bevilacqua: Stefania

Bebo Storti: capo di Antonio

Nicola Pistoia: capo di Antonio alla Medicix

Orso Maria Guerrini: boss

Pippo Franco: pediatra Galbiati

Giovanni Esposito: medico





Trama e recensione

Antonio Moscati (Fabio De Luigi) è sposato con Aurora (Vittoria Puccini), una donna dolce e tutta d’un pezzo. Nella loro vita bazzicano il cognato di Antonio, il cinico Franco (Angelo Duro) trentenne, divorziato, una figlia di nove anni, impegnato nella moda e nel frequentare modelle e Marco (Alberto Farina) eterno depresso tormentato dal pensiero dei debiti accumulati per via della gestione sciatta e disfattista di “Vini e Vinili”, un’ enoteca sempre tristemente vuota.

Antonio invece è rappresentante di materiale sanitario. Gira con poco entusiasmo le sale d’attesa dei medici di base cercando di piazzare con scarsi risultati garze, bende e cerotti.

Alla frustrazione quotidiana si è aggiunto ultimamente anche il timore che Aurora possa essersi stancata di lui e del suo lassismo. Un giorno però, Antonio dimentica in uno studio medico un Tiramisù fatto dalla moglie e destinato alla Caritas. Un medico lo assaggia, e da quel momento la vita di Antonio cambia. Quel dolce diventa il primo innocente gradino di un’ improbabile scalata professionale e sociale per la quale Antonio non è stato progettato.

Intrallazzi, sotterfugi, gesti di piccola e grande corruzione lo porteranno ad ottenere un sempre crescente - e per lui ingestibile -successo in campo sanitario. Tra mille imprevisti e situazioni comiche, Antonio diventerà , quasi senza accorgersene, una persona disposta a tutto pur di mantenere il nuovo status.

A salvarlo da se stesso, tirandolo ancora una volta su, ci penserà una persona migliore di lui, Aurora.

Note di regia



Tiramisù è una commedia brillante che prova, tra le altre cose, a smontare il mito del successo. Il successo, spesso, rende buffi. Avercela fatta, a volte, regala l’illusione che tutto ci sia concesso. Ma l’etica, più che la morale, se ne frega del nostro successo e prima o dopo, presenta il conto. Mi divertiva raccontare l’arroganza di chi perde il senso delle cose, la corruttibilità delle persone e la conseguente disponibilità nel farsi corrompere. Una società corrotta e corruttibile, abbassando il proprio livello di tolleranza verso la disonestà tende ad allargare così tanto le sue maglie,da farci passare attraverso anche un incapace come il protagonista Antonio.



La comicità che punteggia la storia emerge anche dal rapporto complicato che Antonio ha con l’invadente fratello di Aurora - Franco - un trentenne, separato, con figlia a carico e una smodata passione per le modelle,e l’amico storico - Marco - un depresso cronico in balia di debiti accumulati nella gestione sciagurata del suo locale. Ho voluto esaltare comicamente questo triangolo mettendo a contrasto le debolezze di due adulti irrisolti come Antonio e Marco, col cinismo sprezzante di un ragazzo più giovane e molto più risolto di loro.



Ho cercato di realizzare una storia che raccontasse rotolando veloce. Ho puntato sul ritmo, che non vuol dire frenesia ma ricchezza di ambienti e situazioni che scorrono veloci portando avanti la storia. Volevo che la linearità della vicenda e dei suoi interpreti fosse più veloce dello sguardo dello spettatore, che lo anticipasse.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Andrea Farri (Quando la notte, Smetto quando voglio, Veloce come il vento).



Cucire le tante scene, i tanti personaggi, le tante situazioni comiche, mantenendo credibile il racconto è stata, in qualche modo, la mia ossessione. In questo senso le musiche di Andrea Farri sono sta te fondamentali. Un prezioso filo rosso che ha legato, reso compatto e uniforme il sapore del mio Tiramisù. Fabio De Luigi

TRACK LISTINGS:

1. Tiramisu' - Andrea Farri / Danilo Cherni

2. A lezione da aurora

3. Gli insegnamenti di galbiati

4. Saggi consigli - Andrea Farri / Danilo Cherni

5. ngrediente segreto

6. Sento stima - Andrea Farri / Danilo Cherni

7. Coincidences - Andrea Farri / Simona Molinari