Shining: all'asta una versione inedita del film di Kubrick

Di Pietro Ferraro giovedì 22 marzo 2018

All'asta una rara versione del film "Shining" di Stanley Kubrick con una scena inedita.

E' stata annunciata un asta che metterà in vendita un taglio rarissimo e mai visto del cult Shining. Stanley Kubrick è considerato uno dei più grandi registi di sempre, e uno dei suoi lavori più famosi e celebrati è il suo adattamento del romanzo "Shining" di Stephen King. Nonostante il fatto che King non sia un fan della rivisitazione fatta da Kubrick del suo lavoro, stiamo parlando di uno dei film horror entrato di diritto nella storia del genere e del cinema, e ora qualche danaroso fortunato potrebbe essere il primo a vedere un raro montaggio del film, contenente una scena inedita mai inserita in alcun taglio del film.

Questo montaggio molto raro di Shining è stato recentemente inserito sul sito di Aste Bolaffi da Emilio D'Alessandro, che era l'assistente di Stanley Kubrick. Insieme a questo taglio di una durata superiore a qualsiasi versione vista prima sono stati elencati vari elementi di altri film come Arancia Meccanica, Full Metal Jacket e Il Dottor Stranamore.





Taglio lungo del film originale Shining che contiene la scena in cui Wendy, interpretata da Shelley Alexis Duvall, porta Danny, interpretato dal piccolo Danny Lloyd. Questi tagli, dati da Kubrick a D'Alessandro, sono particolarmente rari perché il regista notoriamente bruciò tutti gli avanzi di pellicola alla conclusione del montaggio.

L'offerta di partenza per questo taglio di Shining è di circa 3.700$ ma non si può prevedere che prezzo potrà raggiungere. L'altro oggetto di interesse per i fan dell'horror, in particolare per i fan di Shining, è la giacca bordeaux che il Jack Torrance di Jack Nicholson ha indossato per tutto il film. Questo articolo parte da una base d'asta di 12.000$.





La giacca è stata scelta dalla costumista Milena Canonero, vincitrice dell'Oscar, dopo che Jack Nicholson ha insistito sul fatto che dovesse essere indossata dal suo personaggio, Jack Torrance, e un piccolo numero è stato realizzato per le riprese del film. Il più iconico outfit di scena del cinema americano e universale. Nicholson indossa questa giacca per gran parte del film, mentre sprofonda lentamente nella follia durante il suo soggiorno con la famiglia all'Overlook Hotel, tanto da essere quasi imprescindibile dal suo personaggio.

La speranza è che chiunque entri in possesso del taglio di Shining lo renda poi in qualche modo pubblico. Per controllare i pezzi attualmente disponibili per l'asta come parte di The Kubrick Collection vi rimandiamo al sito Aste Bolaffi.







