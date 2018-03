Star Wars: un nuovo fumetto rivela la vera storia di Lor San Tekka

Di Pietro Ferraro giovedì 22 marzo 2018

Un nuovo fumetto Marvel racconta gli eventi che portarono all'incontor doi Poe Dameron e Lor San Tekka in "Star Wars: Il risveglio della Forza".

Nonostante il poco tempo avuto sullo schermo in "Il risveglio della Forza", Lor San Tekka (Max Von Sydow) ha dimostrato di essere un personaggio fondamentale nella trama generale, e ora abbiamo finalmente maggiori dettagli sul personaggio. Marvel ha pubblicato il numero 25 del fumetto Poe Dameron, che finalmente getta nuova luce su Lor San Tekka e il ruolo svolto nel percorso che porterà agli eventi di Star Wars: Il risveglio della Forza. Questo fumetto rivela finalmente il primo incontro tra Lor San Tekka e Poe Dameron prima della loro scena insieme nel film.

La serie di fumetti "Poe Dameron" di Marvel, scritta da Charles Soule e disegnata da Phil Noto, è stata annunciata per la prima volta nel gennaio 2016, subito dopo il successo de "Il risveglio della Forza", con il debutto del primo numero il 6 aprile 2016. La trama è ambientata prima degli eventi di "Il risveglio della Forza" e segue Poe Dameron che viene scelto dal generale Leia Organa (Carrie Fisher) per intraprendere una missione top secret che vede Poe indagare su "siti di importanza storica per La Forza". La missione principale del pilota è quella di rintracciare Lor San Tekka, che il pilota finalmente trova in questo nuovo numero del fumetto.

Lor San Tekka in "Il risveglio della Forza" è colui che ha consegnato l'ultimo pezzo di mappa che porta a Luke Skywalker su Ahch-to, e ha anche riconosciuto Kylo Ren (Adam Driver) come Ben Solo, ex allievo di Luke Skywalker. Nella prima puntata di questo fumetto la missione di Dameron è di trovare l'ubicazione di Tekka. Il personaggio è descritto come un "esploratore" che ha contribuito a trasmettere conoscenza Jedi a Luke Skywalker molto tempo fa. Nelle edizioni più recenti del fumetto, Lor San Tekka era sotto custodia del Primo Ordine, che ad un certo punto lo ha persino lasciato a fluttuare nello spazio, ma alla fine viene salvato e portato nella base della Resistenza su D'Qar, dove incontra Leia cxhe gli dice che sta cercando suo fratello Luke Skywalker per avere il suo aiuto nella lotta contro il Primo Ordine.

Lor San Tekka nel fumetto rivela che potrebbe avere una teoria sul luogo in cui Luke Skywalker si trova, e viene anche rivelato che nonostante segua da tempo l'opera dell'Ordine Jedi, Tekka in realtà non è un Jedi e non ha alcun collegamento con la trilogia originale dei film di Star Wars. Questo nuovo fumetto, Poe Dameron #25, presenta il primo incontro tra Lor San Tekka e Poe Dameron, che è stato sulle sue tracce per mesi. Mentre interagiscono solo brevemente, Tekka rivela che Leia gli ha dato una missione importante. I due poi si incontreranno di nuovo in quella fatidica capanna su Jakku, nella scena di apertura di Star Wars: Il risveglio della Forza.

Questo fumetto insinua qualche dubbio sul fatto che Lor San Tekka sia o meno sensibile alla Forza, e mentre potrebbe non esserlo, egli stesso afferma anche che ha percepito lo stesso "risveglio" nella Forza che ha portato agli eventi di Star Wars 7.

Fonte: ScreenRant / Marvel