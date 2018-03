Action Point: trailer dell'action-comedy con Johnny Knoxville

Di Pietro Ferraro giovedì 22 marzo 2018

Action Point: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia con Johnny Knoxville nei cinema americani dal 1° giugno 2018.

Sono trascorsi quasi 8 anni da Jackass 3D e ora Johnny Knoxville è tornato alle sue temerarie radici nel trailer di Action Point in arrivo nei cinema americani il 1° giugno. Per coloro che speravano in un quarto film di Jackass per il momento si dovranno accontentare di questa commedia d'azione ambientata in un parco a tema.

Il trailer inizia con Johnny Knoxville invecchiato con tonnellate di make-up che lo rendono molto simile a Bad Grandpa, lui sta raccontando a suo nipote la storia di un folle parco a tema che era solito frequentare, un parco a tema che non era come nessun altro posto al mondo.

Il co-protagonista di Jackass Chris Pontius si unisce a Johnny Knoxville pe questo film che miscela vere acrobazie e sfide demenziali alla "Jackass" con un minimo sindacale di trama.

Action Point è diretto da Tim Kirkby (Brockmire) da una sceneggiatura degli autori / produttori della serie tv Silicon Valley, John Altschuler, Dave Krinsky e Mike Judge.

Jackass 4 probabilmente non accadrà mai per vari motivi, ma per i fan sarà una gioia rivedere insieme Johnny Knoxville e Chris Pontius.