Avengers: Infinity War - una teoria dei fan prevede morte e resurrezione di Spider-Man e i Guardiani

Di Pietro Ferraro giovedì 22 marzo 2018

Una nuova teoria dei fan crede che Doctor Strange utilizzerà il viaggio nel tempo per invertire il destino di Spider-Man e dei Guardiani in "Avengers: Infinity War".

Avengers: Infinity War esce il prossimo 25 aprile e i fan della Marvel non potrebbero essere più impazienti. Con il secondo trailer fresco di pubblicazione non potevano mancare nuove supposizioni su chi affromnterà l'estremo sacrificio nella battaglia contro Thanos. Una nuova teoria condivisa dai fan sembra aver incuriosito un po' tutti e noi siamo qui per riportarvela.

Durante due trailer e uno spot tv abbiamo visto un grande anello misterioso fluttuare nel cielo che è stato confermato essere la Q-Ship di Thanos, con Spider-Man aggrappato mentre l'astronave sale in cielo. Questo anello è stato visto anche nel trailer più recente, dove è stato mostrato che si schianta su un paesaggio in rovina dove sappiamo si svolgerà una devastante battaglia tra Thanos e Iron Man, Doctor Strange, Spider-Man e Guardiani della Galassia.

Il fattore più misterioso di questo anello, tuttavia, è l'abbigliamento di Spider-Man. Durante il nuovo trailer Spider-Man è visto volare attraverso questo anello e sta indossando il nuovo costume "Iron Spider" mostrato alla fine di Spider-Man: Homecoming. Nel trailer del Super Bowl invece è sempre sull'anello, ma sta indossando il suo costume classico di Spidey. Questa differenza ha portato molti fan ad una conclusione, qualcuno ha viaggiato nel tempo.

La teoria dei fan Marvel afferma che Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange e i Guardiani affronteranno Thanos in quel devastato campo di battaglia ritenuto un altro pianeta. Sfortunatamente questa lotta non andrà come previsto, e tutti gli eroi, tranne Doctor Strange, periranno. Questo è anche in linea con il filmato di "Infinity War" mostrato al Comic-Con di al di San Diego che mostrava un Peter Parker apparentemente in fin di vita, sullo sfondo di quello stesso paesaggio in rovina, mentre borbottava delle scuse a Tony Stark. Poi in una delle sequenze del primo trailer, vediamo Tony che trattiene le lacrime, tenendo un mano ustionata che possiamo supporre essere il Peter dal filmato del Comic-Con.

Rendendosi conto che gli eroi hanno fallito, Doctor Strange tornerà indietro nel tempo usando la Gemma del Tempo per assicurarsi che gli eroi siano adeguatamente preparati per il combattimento. La seconda volta, gli eroi sapranno contro cosa combatteranno e in particolare Spider-Man si abbiglierà di conseguenza. Questa sarà la linea temporale in cui Spider-Man indossa la tuta di Iron Spider nella scena dell'anello e dove presumibilmente la squadra prenderà il sopravvento nella lotta contro Thanos.

Non abbiamo ancora visto abbastanza filmati di Avengers: Infinity War per avere un quadro chiaro del misterioso cambio di costume di Spider-Man, e probabilmente non scopriremo l'arcano fino all'uscita del film.