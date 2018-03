Avengers: Infinity War - replica a grandezza naturale del Guanto dell'Infinito di Thanos

Di Pietro Ferraro giovedì 22 marzo 2018

Hot Toys annuncia una spettacolare replica "life-size" del Guanto dell'Infinito indossato da Thanos in "Avengers: Infinity War".

Uno dei più grandi misteri ancora da risolvere dell'Universo Cinematografico Marvel è quando e dove i fan potranno finalmente vedere la sesta e ultima Gemma dell'Infinito, la Gemma dell'Anima. Molti pensavano che il film Black Panther avrebbe rivelato dove si trovava la Gemma dell'Anima, visto che era l'ultimo film prima dell'uscita di Avengers: Infinity War che arriverà nei cinema italiani il prossimo 25 aprile, ma non è mai successo, quindi sembra che potremo finalmente scoprirlo in Avengers 3. Un recente poster promozionale per "Infinity War" ha mostrato tutte le Gemme dell'Infinito con l'immagine dell'eroe Marvel associato a ciascuna di esse incastonata nella gemma: Captain America per la Gemma dello spazio, Guardiani della Galassia per la Gemma del potere, Doctor Strange per la Gemma del tempo, Thor per la Gemma della realtà e Visione per la Gemma della mente. Ciò che sorprende è che alla Gemma dell'anima è stato collegato Iron Man, ciò potrebbe avere una qualche connessione con il nuovo reattore Arc visto nel suo torace, sebbene ciò non sia stato confermato.

Un modo per vedere tutte e sei le Gemme dell'Infinito incastonate nel Guanto di Tahnos, senza nefaste conseguenze per l'universo e la realtà come la conosciamo, è nella nuova spettacolare replica in scala 1:1 del potente Guanto dell'Infinito così come appare in Avengers: Infinity War. A creare questa meraviglia sono stati gli artisti di Hot Toys, una riproduzione a grandezza naturale, realistica e fedele al film realizzata in Polystone e alta circa 68 cm (75 cm base inclusa). Il guanto presenta anche una funzione di illuminazione a LED con due diverse modalità di effetti luminosi (6 luci a LED, a batteria); pittura metallica multistrato che riproduce effetti di usura e una base personalizzata con il logo ufficiale del film.

Si dice che i primi cinque minuti di Avengers: Infinity War saranno devastanti, con abbondanti teorie sul fatto che l'incipit del film che possa aprirsi con l'immediata dipartita di qualche supereroe. Non c'è stata alcuna conferma su chi potrebbe morire nei momenti iniziali di "Infinity War", ma con l'arrivo di Thanos, potrebbe davvero essere chiunque.

Trovate la replica del Guanto dell'infinito QUI e sul sito ufficiale Sideshowtoys.