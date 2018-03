Pacific Rim - La Rivolta: la colonna sonora ufficiale di Pacific Rim 2

Di Pietro Ferraro giovedì 22 marzo 2018

Pacific Rim - La Rivolta debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale di Pacific Rim 2.

Dopo gli oltre 400 milioni di dollari incassati dal Pacific Rim di Guillermo del Toro, quest'ultimo rimane a bordo come produttore e per Pacific Rim - La Rivolta passa la mano all'autore e produttore televisivo Steven S. DeKnight che fa il suo debutto alla regia.

Pacific Rim - La Rivolta: trailer italiano, clip, foto e poster di 'Pacific rim 2' Jaegers e Kaiju tornano a scontrarsi nel sequel "Pacific Rim 2", nei cinema italiani dal 22 marzo 2018.

Pacific Rim - La Rivolta, che debutta nei cinema italiani oggi 22 marzo, è ambientato nell'anno 2035, 10 anni dopo gli eventi del primo film, con l'umanità che ha apparentemente sconfitto la minaccia Kaiju. La guerra è finita. La Breccia, il portale intradimensionale apertosi sul fondo dell'Oceano Pacifico dal quale erano arrivati i Kaiju, è stata ormai chiusa, ma la paura che queste inesorabili bestie provenienti da un'altra dimensione possano in qualche modo risorgere è sempre presente sulla Terra.

Tornano nei ruoli del film precedente Rinko Kikuchi come Mako Mori e Burn Gorman e Charlie Day, nei panni rispettivamente del dottor Hermann Gottlieb e del dottor Newt Geiszler, due dei più brillanti scienziati al mondo...ora entrambi in prima linea nella difesa dai Kaiju, anch’essi parte della squadra originale che ha combattuto la rivolta. Tra i nuovi arrivati troviamo invece John Boyega (Star Wars), Scott Eastwood (Fast & Furious 7), Jules Reyes (l'Adria Arjona della serie tv Emerald City), Cailee Spaeny come l’hacker quindicenne costruttrice di Jaeger Amara, Tian Jing (La Grande Muraglia) nei panni di Shao Liwen, CEO delle industrie Shao e realizzatrice di un gruppo di droni Jaeger senza pilota, e la superstar cinese Max Zhang nel ruolo di Marshal Quan, supervisore esperto di laser della squadra.

Per quanto riguarda la colonna sonora, in origine per musicare Pacific Rim - La Rivolta era stato reclutato il compositore John Paesano (la trilogia di Mze Runner), in sostituzione di Ramin Djawadi compositore delle musiche del Pacific Rim originale. A gennaio 2018 è stato annunciato che la partitura registrata da Paesano non sarebbe stata utilizzata e il compositore è stato rimpiazzato dallo scozzese Lorne Balfe (Terminator Genisys, Ghost in the Shell, Geostorm).

La colonna sonora di Pacific Rim 2 oltre alle musiche originali di Balfe include brani di Ramin Djawadi ("Go Big Or Go Extinct - Patrick Stump Remix"), WizKid ("Daddy Yo"), DJ Shadow ("Nobody Speak feat. Run The Jewels") e Anderson.Paak ("Come Down").

TRACK LISTINGS:

1. Pacific Rim Uprising - Lorne Balfe

2. Born Into War - Lorne Balfe

3. Rise of the Jaegers - Lorne Balfe

4. Go Big Or Go Extinct (Patrick Stump Remix) - Ramin Djawadi

5. Daddy Yo - WizKid

6. Shatterdome Arrival - Lorne Balfe

7. Sneaking In - Lorne Balfe

8. Shao Industries - Lorne Balfe

9. Scrapper Chase - Lorne Balfe

10. Flashback - Lorne Balfe

11. Nobody Speak (feat. Run The Jewels) - DJ Shadow

12. Kaiju Brain - Lorne Balfe

13. Combat - Lorne Balfe

14. Obsidian Fury - Lorne Balfe

15. Get It Done - Lorne Balfe

16. Come Down - Anderson.Paak

17. Shatterdome Attacked - Lorne Balfe

18. Amara - Lorne Balfe

19. Coming Together - Lorne Balfe

20. On The Move - Lorne Balfe

21. Mega Kaiju - Lorne Balfe

22. Battle Speech - Lorne Balfe

23. End Game - Lorne Balfe

24. Victory - Lorne Balfe

25. The Revenge - Lorne Balfe