Boar: trailer e poster del film horror con protagonista un mostruoso cinghiale assassino

Di Pietro Ferraro giovedì 22 marzo 2018

Boar: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Chris Sun.

Disponibile un primo trailer di Boar, film horror ambientato nell'outback australiano che vede in azione un gigantesco cinghiale assassino. Chris Sun (Charlie's Farm) dirige Boar e presenta un cast di volti noti pronti a diventare cibo per cinghiali, tra cui John Jarratt, Simone Buchanan, Bill Moseley, Melissa Tkautz, Nathan Jones, Roger Ward, Hugh Sheridan, Ernie Dingo, Chris Haywood, Ricci Guarnaccio, Emily Williams e Steve Bisley.

Boar doveva originariamente uscire negli States a luglio 2016, ma ha incontrato difficoltà a livello di finanziamenti, che poi la produzione ha superato. Il trailer è caratterizzato da un cinghiale che vaga nell'outback australiano, che è di dimensioni impressionanti e sembra afflitto da un continuo desiderio di sangue e distruzione.

La leggenda narra che il cinghiale gigante fosse solo un mito, una leggenda riportata in vita dall'avventore ubriaco di un pub. La questione dei miti e delle leggende è che di solito sono costituiti da verità parziali e, in questo caso, da verità terrificanti. La gente del posto non ha idea della morte agghiacciante che si nasconde nell'incredibile scenario dell'outback australiano, lasciando una scia di distruzione attraverso recinzioni abbattute e animali sbranati.

I fan horror di lunga data ricorderanno un altro horror datato 1984 che narrava proprio di un gigantesco e leggendario cinghiale che si aggirava nell'outback australiano divorando persone, il film era Razorback - Oltre l'urlo del demonio, pellicola d'esordio del regista australiano Russell Mulcahy che poi dirigerà il cult Highlander - L'ultimo immortale.

Boar sarà presentato in anteprima venerdì 13 aprile al Brussels International Fantastic Film Festival.