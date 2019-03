Ted Bundy - Fascino Criminale: trailer italiano del biopic con Zac Efron

Di Pietro Ferraro giovedì 28 marzo 2019

Ted Bundy - Fascino Criminale: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film biografico con Zac Efron nei cinema italiani dal 9 maggio 2019.

Notorious Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Ted Bundy - Fascino Criminale, il biopic con Zac Efron in uscita nei cinema italiani il 9 maggio 2019.

Il film racconta l'arresto del famigerato serial killer Ted Bundy e i vari processi che ne sono seguiti dal punto di vista della sua fidanzata Liz.Ted appare come un uomo piacente, seducente con le donne, ma sempre fedele a Liz, al punto da sembrare un bravo ragazzo e tutt'altro che un serial killer. Per Liz è quindi uno shock quando alla fine arriva la prova schiacciante della sua colpevolezza.

Il cast è completato da Lily Collins, John Malcovich, Jim Parson, Kaya Scodelario, Carol Anne Boone, Haley Joel Osment e Terry Kinney.

Ted Bundy - Fascino Criminale: trama, poster, foto e uscita italiana del biopic con Zac Efron

Sarà Notorious Pictures, il prossimo 9 maggio, a portare nelle sale italiane Ted Bundy - Fascino Criminale (titolo originale "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile"), il biopic sul famigerato serial-killer americano scritto da Michael Werwie e diretto da Joe Berlinger.

La trama ufficiale:

Ted è un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz è una ragazza madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a cui in apparenza non manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati omicidi, Liz viene messa a dura prova: Chi è davvero l’uomo con cui condivide tutta la sua vita? Mano a mano che i particolari vengono a galla capirà che Ted non è vittima di un grande equivoco ma il vero colpevole.

Presentato al Sundance Film Festival 2019, il film racconta la storia del serial killer Ted Bundy dalla prospettiva della fidanzata Liz Kloepfer, interpretata da Lily Collins, a lungo ignara della vera natura del suo compagno. Nel cast anche John Malcovich nei panni del giudice Edward Cowart, che ha presieduto il processo del serial-killer del 1979 e Jim Parson in quelli di Larry Simpson, il procuratore principale nel processo di Bundy e l'uomo che alla fine ha messo il serial killer dietro le sbarre. Il cast include anche Kaya Scodelario nel ruolo della misteriosa ex moglie di Bundy, Carol Anne Boone, Haley Joel Osment come un collega di lavoro di Liz e Terry Kinney nei panni del Detective Mike Fisher.

Il regista Joe Berlinger ha diretto anche per Netflix Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes. Ted Bundy fu processato nel 1979, condannato e infine giustiziato nel 1989. Dopo oltre un decennio trascorso a negare i suoi crimini, Bundy prima della sua esecuzione confessò di aver ucciso 30 donne tra il 1974 e il 1978, anche se il numero di vittime non è mai stato accertato.

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile: primo trailer del biopic con Zac Efron nei panni di Ted Bundy



Voltage Pictures ha reso disponibile un primo trailer per il nuovo biopic su Ted Bundy dal titolo Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Il film, interpretato da Zac Efron nel ruolo del famigerato serial killer, debutterà al Sundance Film Festival, che ha appena preso il via a Park City, nello Utah.

Gran parte della storia è vista attraverso gli occhi della fidanzata di lunga data di Ted Bundy, Liz Kloepfer, interpretata da Lily Collins. Il trailer si apre con l'inizio della loro relazione, che diventa rapidamente complicata in quanto è chiaro che il suo uomo non è chi dice di essere. Le cose si disvelano in tutto il loro orrore quando Ted Bundy viene processato. Il trailer è caotico e dipinge Bundy come un uomo che ha chiaramente amato l'attenzione dei media, oltre ad essere un bugiardo patologico che ha provato sempre a negare i suoi crimini atroci.

"Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" prende il via nel 1969 e si concentra su Zac Efron nei panni di Ted, un uomo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Almeno in superficie. Liz Kloepfer, una cauta madre single, è vittima del suo fascino. Per lei Ted è l'uomo dei sogni e presto si innamora perdutamente di lui. I due sono un ritratto della felicità domestica, fino a quando la loro vita perfetta va in frantumi dopo che Ted viene arrestato e accusato di una serie di brutali omicidi. La preoccupazione si trasforma presto in paranoia mentre le prove contro Ted iniziano ad aumentare. Liz è lasciata da sola a confrontarsi con l'idea che l'uomo che ama possa essere uno psicopatico.

Joe Berlinger dirige il film da una sceneggiatura di Michael Werwie. Berlinger ha diretto anche per Netflix Conversations With a Killer: The Ted Bundy Tapes. Ted Bundy fu processato nel 1979, condannato e infine giustiziato nel 1989. Dopo oltre un decennio trascorso a negare i suoi crimini, Bundy prima della sua esecuzione confessò di aver ucciso 30 donne tra il 1974 e il 1978, anche se il numero di vittime non è mai stato accertato.

Il cast di "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" comprende anche Kaya Scodelario come l'ex moglie di Ted Bundy Carole Ann Boone, Jim Parsons come l'avvocato Larry Simpson, John Malkovich come il giudice Edward Cowart e Haley Joel Osment.

Disponibili online due prime immagini ufficiali di Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, il biopic su Ted Bundy che vede Zac Efron nei panni del famigerato serial killer. Il biopic sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2019 (24 gennaio - 3 febbraio) con Efron che pubblica la sua versione di Bundy sui social media per celebrare l'annuncio della premiere al Sundance. Efron non era l'attore che molti avevano in mente quando il progetto ha dato il via alla produzione, ma sembra che alla fine la sua dedizione al ruolo sia stata convincente.

Nelle prime immagini ufficiali vediamo Zac Efron nei panni di Ted Bundy mentre è intento a tagliare la torta di compleanno di un bambino e impegnato durante il suo processo in tribunale.

"Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" è raccontato attraverso la prospettiva di Elizabeth Kloepfer, che era la fidanzata di lunga data di Ted Bundy. Sebbene in seguito lo abbia denunciato alla polizia, non si era resa conto che era un assassino mentre si frequentavano. Fu solo dopo aver iniziato a trovare strani oggetti intorno a casa sua e nel suo appartamento che iniziò a diventare sospettosa. Dopo alcune notti che non lo vedeva tornare a casa, vide un identikit della polizia che la spinse a contattare le autorità. Bundy non ha mai fatto del male a Kloepfer durante la relazione, ma l'ha minacciata in diverse occasioni.

Secondo coloro che conoscevano Ted Bundy, era un uomo affascinante che non mostrava segni esteriori che potevano tradire la sua natura di omicida, stupratore e necrofilo. Bundy ha confessato di aver ucciso "solo" trenta donne, ma si ritiene che il numero effettivo sia molto più alto. E' stato condannato a tre ergastoli in due diversi processi ed è stato giustiziato il 24 gennaio 1989 all'età di 42 anni. Prima di essere condannato Ted Bundy è riuscito a evadere con successo due volte.

Il cast del film include anche John Malkovich nel ruolo del giudice Edward Cowart che sentenziò la condanna a morte di Bundy, e Jim Parsons, l'attore noto per il ruolo del nerd Sheldon nella serie tv The Big Bang Theory veste i panni di Larry Simpson, il procuratore principale che ha fatto condannare Ted Bundy durante il processo tenutosi presso il tribunale di Miami. Nel film ci sarà anche il musicista James Hetfield dei Metallica, che interpreta il suo primo ruolo cinematografico.

Extremely Wicked: terminate le riprese e nuove foto dal del bioipc con Zac Efron nei panni di Ted Bundy

Recentemente Zac Efron ha utilizzato i social media per annunciare il fine riprese del film biografico sul famigerato serail-killer Ted Bundy dal titolo Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Oltre a annunciare il il fine riprese Efron ha anche condiviso alcune foto dal set che includono John Malkovich nel ruolo del giudice Edward Cowart e il Jim Parsons di The Big Bang Theory. Edward Cowart è stato il giudice che ha presieduto il processo e condannato a morte Ted Bundy. Il processo è stato trasmesso a livello nazionale e ha attirato molta attenzione da parte dei media. Bundy, interpretato da Zac Efron, si è difeso da solo e ha persino sviluppato una sorta di rapporto con Cowart. Anche se Ted Bundy aveva 5 avvocati nominati dal tribunale, si è occupato di gran parte della sua difesa tutta puntata sul suo fascino che stavolta però non ha funzionato poiché il mostro celato dietro al suo sorriso era ben in evidenza.

Jim Parsons meglio noto come lo Sheldon Cooper della serie tv The Big Bang Theory veste i panni di Larry Simpson, che era il procuratore principale che ha condannato Ted Bundy durante il processo tenutosi presso il tribunale di Miami. Nel film ci sarà anche il musicista James Hetfield dei Metallica, che interpreta il suo primo ruolo cinematografico.

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile è raccontato attraverso gli occhi di Elizabeth Kloepfer, interpretata da Lily Collins che era la fidanzata di lunga data di Bundy. Ted Bundy è stato giustiziato nel 1989 e poco prima della sua esecuzione, ha confessato 30 omicidi commessi in sette stati diversi tra il 1974 e il 1978. La Kloepfer ha sempre affermato di non essere mai stata a conoscenza delle azioni del suo famigerato fidanzato.

Zac Efron ha recentemente ammesso di non aver applicato nessun particolare metodo di recitazione o una full-immersion nel personaggio per ritrarre Bundy. Tuttavia ha rivelato che alla fine delle riprese, ogni giorno, passava attraverso una "purificazione spirituale" incontrando amici e parenti. Efron dice anche che Extremely Wicked, Shockingly Evil e Vile non glorifica Ted Bundy in alcun modo, sottolineando che "Non era una persona che possa essere glorificata". Invece il film intende raccontare una storia su come il mondo abbia subito il fascino di Bundy.







