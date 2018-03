Zac Efron annuncia il fine riprese del biopic su Ted Bundy e condivide nuove immagini

Di Pietro Ferraro venerdì 23 marzo 2018

"Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" ha terminato le riprese e Zac Eforn condivide sui Instagram nuove immagini dal set.

Recentemente Zac Efron ha utilizzato i social media per annunciare il fine riprese del film biografico sul famigerato serail-killer Ted Bundy dal titolo Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Oltre a annunciare il il fine riprese Efron ha anche condiviso alcune foto dal set che includono John Malkovich nel ruolo del giudice Edward Cowart e il Jim Parsons di The Big Bang Theory. Edward Cowart è stato il giudice che ha presieduto il processo e condannato a morte Ted Bundy. Il processo è stato trasmesso a livello nazionale e ha attirato molta attenzione da parte dei media. Bundy, interpretato da Zac Efron, si è difeso da solo e ha persino sviluppato una sorta di rapporto con Cowart. Anche se Ted Bundy aveva 5 avvocati nominati dal tribunale, si è occupato di gran parte della sua difesa tutta puntata sul suo fascino che stavolta però non ha funzionato poiché il mostro celato dietro al suo sorriso era ben in evidenza.

Jim Parsons meglio noto come lo Sheldon Cooper della serie tv The Big Bang Theory veste i panni di Larry Simpson, che era il procuratore principale che ha condannato Ted Bundy durante il processo tenutosi presso il tribunale di Miami. Nel film ci sarà anche il musicista James Hetfield dei Metallica, che interpreta il suo primo ruolo cinematografico.

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile è raccontato attraverso gli occhi di Elizabeth Kloepfer, interpretata da Lily Collins che era la fidanzata di lunga data di Bundy. Ted Bundy è stato giustiziato nel 1989 e poco prima della sua esecuzione, ha confessato 30 omicidi commessi in sette stati diversi tra il 1974 e il 1978. La Kloepfer ha sempre affermato di non essere mai stata a conoscenza delle azioni del suo famigerato fidanzato.

Zac Efron ha recentemente ammesso di non aver applicato nessun particolare metodo di recitazione o una full-immersion nel personaggio per ritrarre Bundy. Tuttavia ha rivelato che alla fine delle riprese, ogni giorno, passava attraverso una "purificazionr spirituale" incontrando amici e parenti. Efron dice anche che Extremely Wicked, Shockingly Evil e Vile non glorifica Ted Bundy in alcun modo, sottolineando che "Non era una persona che possa essere glorificata". Invece il film intende raccontare una storia su come il mondo abbia subito il fascino di Bundy.







Nouvelle photo behind the scenes de @ZacEfron et @johnmalkovich sur le tournage du film "Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile" https://t.co/pXi070O6Hf (c'est le dernier jour de tournage aujourd'hui) pic.twitter.com/fZV5LwPzMZ

— Zac Efron France (@zacefrance) 26 febbraio 2018





Un post condiviso da Zac Efron (@zacefron) in data: Feb 27, 2018 at 3:01 PST













Un post condiviso da Zac Efron (@zacefron) in data: Feb 23, 2018 at 7:05 PST







في حوار له قال النجم زاك إيفرون مطمئناً جمهوره ان فيلمه القادم Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile الذي يجسد فيه شخصية السفاح الشهير تيد باندي لن يقوم بتمجيد السفاحين والمجرمين pic.twitter.com/gsLl4v3Blz

— Cinetimes (@Cinetimesco) 20 marzo 2018