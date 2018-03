Frozen: trailer e video del musical di Broadway

Di Pietro Ferraro venerdì 23 marzo 2018

Frozen: The Musical - trailer, cast e video musicali dello spettacolo di Broadway ispirato al classico d'animazione Disney.

Walt Disney Theatrical Productions ha reso disponibile un primo trailer ufficiale di Frozen: The Musical. Lo spettacolo ha debuttato per la prima volta durante una "pre-prova" al Buell Theater di Denver nell'autunno del 2017, con le anteprime ufficiali di Broadway che si sono aperte il 22 febbraio 2018, seguite della premiere ufficiale fissata per questo mese. È stato riferito che circa il 30% del musical è stato riscritto tra le prove di Denver e le anteprime di Broadway.

Proprio come il classico film d'animazione del 2013, Frozen: The Musical è la storia senza tempo di due sorelle, separate da un misterioso segreto. Entrambe stanno cercando l'amore. Semplicemente non sanno dove trovarlo. Creato per il palco da un team pluripremiato, questa nuova sontuosa produzione prende vita a Broadway attraverso una splendida scenografia e approfondisce l'amata storia con il doppio delle canzoni del film originale. "Scopri che l'amore è una forza della natura nel nuovo musical Disney Frozen".

Le nuove star del musical e veterane di Broadway sono Caissie Levy nel ruolo di Elsa e Patti Murin nei panni di Anna. I principali membri del cast includono anche Jelani Alladin (Kristoff), Greg Hildreth (Olaf), John Riddle (Hans), Robert Creighton (Weselton), Kevin Del Aguila (Oaken), Timothy Hughes (Pabbie), Andrew Pirozzi (Sven), Audrey Bennett (Young Anna), Mattea Conforti (Young Anna), Brooklyn Nelson (Young Elsa), Ayla Schwartz (Young Elsa), Alyssa Fox (Elsa Standby), Aisha Jackson (Anna Standby) e Adam Jepsen (Sven Standby). Mentre il cast potrebbe non essere familiare ai fan del film, la squadra dietro le quinte del musical è ancora in gran parte quella del classico Disney.

Il libretto dell'opera è stato scritto da Jennifer Lee, che ha scritto la sceneggiatura del film originale Frozen, che ha anche co-diretto con Chris Buck. La musica e i testi sono stati scritti dal team del Frozen originale composto da Robert Lopez e Kristen Anderson-Lopez, con questo musical che presenta quasi una dozzina di canzoni nuove di zecca, insieme a classici del film originale come "Let It Go". Per i fan che non possono godersi lo spettacolo a teatro, ogni settimana la produzione rilascerà su nuove canzoni della produzione scaricabili sulle maggiori piattaforme. Il film originale di Frozen è ancora il film d'animazione di maggior incasso di tutti i tempi, con un incasso di 400 milioni di dollari e un oltre milardo e duecento milioni incassati al box-office mondiale da un budget di 150 milioni.

Insieme al trailer vi proponiamo anche le prime quattro canzoni che sono state rilasciate da Walt Disney Theatrical Productions. Le canzoni sono "Monster", interpretata da Cassie Levy, che mostra un lato di Elsa che i fan non hanno mai visto prima, "What Do You Know About Love?" di Cassie Levy e Jelani Alladin, "Dangerous to Dream" di Cassie Levy cantata durante l'incoronazione di Elsa e una registrazione in studio di "True Love" di Patti Murin e Robert Lopez.

Fonte: Frozenthemusical