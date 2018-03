Tron Legacy: a fine marzo arriva il set LEGO ispirato al sequel Disney

Di Pietro Ferraro venerdì 23 marzo 2018

Il 31 marzo arriva un nuovissimo set LEGO ispirato al sequel "Tron: Legacy".

Quasi otto anni dopo l'uscita di Tron: Legacy, sembra davvero difficile che un Tron 3 possa diventare realtà, nonostante il film di Joseph Kosinski si sia rivelato uno dei migliori sequel su piazza. Per fortuna i fan hanno nel frattempo potuto fruire della serie tv d'animazione spin-off Tron: Uprising e ora grazie a LEGO Ideas, che prende le idee più popolari dalla community dei fan e li trasforma in veri e propri set LEGO, arriva l'annuncio ufficiale di un nuovo spettacolare set ispirato a Tron 2.

Il set LEGO include due Light Cycle e tre minifigures: Sam Flynn (Garrett Hedlund), protagonista di Tron: Legacy e figlio del protagonista del Tron originale Kevin Flynn (Jeff Bridges), la sensuale e battagliera Quorra di Olivia Wilde e l'acrobatico Rinzler interpretato dal "trickster" professionista Anis Cheurfa. Ogni minifigure è inoltre munita di accessori personalizzati: Sam è raffigurato con casco e un disco dati che può essere attaccato alla sua schiena; Quorra è raffigurata con la sua caratteristica acconciatura, un disco dati e la sua spada, mentre il misterioso Rinzler ha il suo casco personalizzato e due dischi dati, proprio come nel film.

Il set include anche una base personalizzata basata sulla Rete, con le classiche linee blu. La base può essere utilizzata come un'arena per battaglie con i dischi, oppure può essere utilizzata con gli altri componenti principali del set: 2 Light Cycle, una con schema di colori nero e blu per Sam e un'altra con i colori nero e arancione per Rinzler. Naturalmente entrambe le Light Cycle hanno flussi di potenza che possono essere collegati alla parte posteriore dei veicoli, e la base del set è dotata di punti per mantenere le Light Cycle in posizione.

Tron: Legacy è riuscito a riportare sul grande schermo l'immersivo, stiloso e spettacolare mondo alternativo che Tron aveva introdotto nel classico del 1982 in un "update" davvero suggestivo. Citando Star Wars e Matrix, il sequel di Kosinski ha messo in campo un comparto effetti visivi e una colonna sonora davvero impressionanti per immersività, che hanno reso oltremodo coinvolgente il lato gladiatoreo delle arene di gioco, insomma azione ed effetti speciali al servizio di ottima fantascienza. Un nuovo film di Tron potrebbe essere in fase di sviluppo in questo momento, ma attualmente tutto tace.

Il The Tron: Legacy set da 230 pezzi è pronto e sarà disponibile a partire dal 31 marzo.

Fonte: Lego Ideas