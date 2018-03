Le meraviglie del mare: nuovo trailer del documentario narrato da Arnold Schwarzenegger

Di Pietro Ferraro venerdì 23 marzo 2018

M2 Pictures il 17 maggio porta nei cinema italiani Le meraviglie del mare, il documentario diretto da Jean-Michel Cousteau, figlio dell’altrettanto celebre Jacques-Yves, e Jean Jacques Mantello e narrato da Arnold Schwarzenegger.

Un viaggio alla scoperta dei segreti e delle meraviglie del “pianeta azzurro” a cui partecipa anche l’attore (e produttore) Arnold Schwarzenegger. Il film non è solo un atto d’amore verso il mare, la sua fauna e la sua flora, ma anche una riflessione importante sulla necessità di preservarlo.





Le meraviglie del mare è un film unico nel suo genere che permetterà agli spettatori di immergersi nella profondità degli oceani e scoprire la bellezza delle forme di vita che vi abitano. L’uomo protegge ciò che ama e gli spettatori di tutte le età non potranno fare a meno di innamorarsi delle meraviglie del mare...

Le Meraviglie del mare racconta di un viaggio straordinario, compiuto da Jean-Michelle Cousteau insieme ai figli Celine e Fabien, per scoprire habitat marini quasi sconosciuti, dall’Oceania fino alle Bahamas, passando per le Isole Maggiori. Esplorando diversi ecosistemi, il film ci porta alla scoperta non solo delle bellezze naturali che ci celano dei nostri mari, ma anche ai pericoli che il Mare corre a causa della nostra noncuranza.

In questo film possiamo finalmente osservare anche il comportamento delle creature più minuscole: come si alimentano, come si difendono e come interagiscono con le altre specie marine. Jean-Michel Cousteau, co-regista

Il film è stato realizzato nell’arco di tre anni, grazie all’uso di straordinarie tecnologie di ripresa che hanno permesso di catturare immagine straordinarie. Degno figlio di suo padre Jacques-Yves, Jean-Michel Cousteau non si è tirato indietro di fronte alle nuove tecnologie. La realizzazione del film è stata resa possibile grazie allo sviluppo di nuovi strumenti che consentono la ripresa subacquea 3D in risoluzione 4K, slow motion, macro e in motion control.

Squali, murene, pesci pagliaccio, tartarughe: tutti gli abitanti del mare sono i grandi protagonisti de Le Meraviglie del Mare. Un film che conquisterà ogni tipologia di spettatore e che si rivolge naturalmente alle nuove generazioni per lanciare un messaggio importante: l’ambiente deve essere preservato.